Bottroper Caritas unterstützt Kinder bei den Hausaufgaben

Eine Hausaufgabenbetreuung für Kinder mit und ohne Lernstörung bietet die Caritas in Bottrop an.

Bottrop. Die Caritas Bottrop sieht einen steigenden Bedarf im Bereich der Lernförderung. Wie die neue Hausaufgabenbetreuung aussieht – und was sie kostet.

Hausaufgaben sind in vielen Familien mit Grundschulkindern alles andere als ein Selbstläufer. Gründe können Überforderung oder fehlende Motivation sein. Hausaufgaben „einfach machen“ – das will die Bottroper Caritas und startet im Oktober in Zusammenarbeit mit Lerntherapeutin Alexandra zur Mühlen mit einem neuen Angebot.

„Die Lerntherapeutin hat sehr viel Erfahrung“, unterstreicht Kristin Hundrieser, Fachbereichsleiterin bei der Caritas. Gemeinsam habe man festgestellt, „dass Kinder in der Schuleingangsphase zunehmend Schwierigkeiten haben mit den Grundfertigkeiten“. Ob es nun ums Lese- oder Zahlenverständnis gehe: Jungen und Mädchen seien häufiger mit den Anforderungen in der Schule überfordert, ohne dass gleich eine diagnostizierte Lernstörung vorliege.

Hausaufgabenbetreuung: Bottroper Familien können Termine auswählen

Gleichzeitig besuchen immer mehr Kinder im Anschluss an die Unterrichtszeit den offenen Ganztag, wo in der Regel auch eine Hausaufgabenbetreuung angeboten wird. „Doch dort sind viele Kinder zu betreuen, es ist häufig unruhig. Eltern berichten, dass sie oft noch abends mit den Kindern da sitzen, um Hausaufgaben nachzuholen“, so Hundrieser. Keine Ideallösung, weder für die Kinder noch für die (berufstätigen) Eltern.

+++ Sie interessieren sich für Familienthemen? Für Freizeit-Tipps und Ratschläge für den Familienalltag? Melden Sie sich hier für den wöchentlichen Newsletter „WAZ up Familie“ an! +++

Einen – kostenpflichtigen – Ausweg bieten die Kleingruppen (maximal fünf Kinder) unter der Anleitung der Lerntherapeutin bei der Caritas. Die Hausaufgabenbetreuung findet in ruhiger Atmosphäre in der Beratungsstelle an der Fernewaldstraße 262 im Fuhlenbrock statt. Termine werden an vier Tagen in der Woche, montags bis donnerstags, jeweils von 13 bis 13.45 Uhr und von 14 bis 14.45 Uhr angeboten.

Familien können die Tage auswählen, die für sie am besten passen, betont Kristin Hundrieser. Zweimal wöchentlich 45 Minuten Hausaufgabenbetreuung kosten 120 Euro pro Monat. Finanzschwache Familien können eine finanzielle Unterstützung erhalten. Die Caritas hilft bei Bedarf dabei, diese auf den Weg zu bringen, verspricht die Fachbereichsleiterin.

Spezielle Angebote für Kinder mit Rechen-, Lese- und Rechtschreibschwäche

Grundsätzlich hätte Lerntherapeutin Alexandra zur Mühlen auch die Möglichkeit, direkt an die Schulen zu gehen und dort Kinder in Absprache mit den Lehrkräften individuell zu fördern, berichtet Kristin Hundrieser. Das ist aber im Moment noch Zukunftsmusik.

Über das neue Angebot „Campus H (wie Hausaufgaben)“ hinaus bietet die Caritas schon etablierte, individuelle Campus-Lernförderungskurse für Kinder mit Rechenschwäche (Einzelbetreuung) oder Lese-Rechtschreibschwäche (maximal zwei Teilnehmer) an. Hier kosten einmal 45 Minuten pro Woche 140 bzw. 100 Euro im Monat.

Der Caritas-Campus ist zu erreichen unter 02041 7576-60 oder per E-Mail an eb@caritas-bottrop.de

Täglich wissen, was in Bottrop passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Bottrop-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Bottrop