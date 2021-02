Bottroper Caritas gibt Kochtüten an Familien aus

Bottrop. Die Caritas der Pfarrei St. Cyriakus gibt samstags nun immer Kochtüten an Familien heraus. Wer eine haben möchte, muss sich vorher anmelden.

Die Caritas in Bottrop gibt Kochtüten an Familien aus. Die neue Aktion startet erstmals am Samstag, 13. Februar. In der Zeit von 11 bis 12 Uhr können sich Familien an der Cyriakus-Kirche eine entsprechenden Tüte mit Zutaten für eine Mahlzeit abholen. Allerdings müssen sich die Interessenten zuvor anmelden, damit auch die entsprechenden Tüten vorrätig sind. Aus dem Inhalt können sich die Familien dann zu Hause eine gemeinsame Mahlzeit bereiten.

Aktion soll von nun an regelmäßig stattfinden

Nach dem Auftakt in dieser Woche soll die Aktion regelmäßig stattfinden. „Es ist ein Angebot für Familien, die es in dieser Zeit schwer haben und Hilfe und Unterstützung brauchen. Es wird aber keine Bedürftigkeit geprüft. Bedürftigkeit ist ja auch sehr vielfältig“, erläutert Gemeindereferentin Christiane Hartung die Idee hinter dieser neuen Aktion. Nach dem Start

Familien, die eine „Kochtüte" haben möchten, schreiben bis Donnerstagabend eine Whatsapp- oder SMS-Nachricht an 0157 396 012 28. Wichtig ist, dabei nicht nur den Namen sondern auch die Personenzahl anzugeben.