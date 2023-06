Bottroper Bier lädt zum Feierabendtreff – mit neuem Bier

Bottrop. Das Bottroper Bier lädt einmal im Monat zum Feierabendtreff in den Fuhlenbrock. Beim nächsten Mal gibt’s eine neue Kreation des Braumeisters.

Das Bottroper Bier will sich noch stärker als Treffpunkt zum Feierabend etablieren. Jeden zweiten Freitag im Monat lädt die lokale Brauerei aus dem Fuhlenbrock zum Zusammenkommen ein, das nächste Mal am 14. Juli ab 17 Uhr.

„Das ist die einzige Gelegenheit, bei uns ein Bier trinken zu kommen“, sagt Markus Gehring, einer der Geschäftsführer – abgesehen von den Bier-Tastings, die gebucht werden können. An den Freitagen läuft das Bier direkt aus den beiden 1000-Liter-Ausschanktanks in die Zapfanlage. 3,50 Euro kostet das 0,33-Glas, getrunken wird an Tischen in der Einfahrt neben der Brauerei. Ein Blick in die Brauerei ist dabei auch möglich. Um 21.30 Uhr läutet die Glocke zur letzten Runde, dann wird abkassiert und gegen 22 Uhr ist Schluss – wegen der Anwohner.

Neue Kreation: Bottroper Bier füllt Sommerlager ab

Nächste Woche wird das Bottroper Bier sein neues Sommerlager abfüllen. „Ein Bier zum Wegzischen für heiße Sommertage“, sagt Braumeister Arthur Riedel. Denn es hat nur 3,9 Prozent Alkohol, ist naturtrüb mit „erfrischenden Citrus-Noten“ – und man sollte es am besten eiskalt genießen, sagt der Biersommelier. Beim nächsten Feierabendtreff am 14. Juli wird es das Sommerlager bereits geben, 1000 Liter hat Arthur Riedel erst einmal angesetzt.

Wer Bottroper Bier für zuhause kaufen will, kann mittwochs von 16.30 bis 19 Uhr und samstags von 11 bis 14 Uhr zum Kiosk an der Sterkrader Straße 177 kommen. Aber auch in einigen Lokalen wird Bottroper Bier ausgeschenkt, zum Beispiel im Mio, im Passmanns und im König-Eck – bei letzteren beiden frisch gezapft.

