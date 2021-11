Bottroper Bier gehört jetzt „zu den besten der Welt“

Bottrop/Nürnberg. Das Bottroper Bier hat beim European Beer Star Award einen Goldmedaille errungen. Eine Fachjury zeichnete das Helle aus dem Fuhlenbrock aus.

Das Bottroper Bier gehört zu den besten der Welt. Das haben die Macher nun schriftlich. Beim European Beer Star setzte sich das Helle aus der kleinen Fuhlenbrocker Brauerei in einer Blindverkostung durch und holte die entsprechende Goldmedaille nach Bottrop.

Rund 130 Bierexperten, darunter Braumeister, Fachjournalisten und Biersommeliers haben die eingereichten Biere in mehr als 70 Kategorien nach Optik, Schaum, Geruch und Geschmack sowie sortentypischen Merkmalen objektiv beurteilt – in einer Blindverkostung. Auszeichnungen gab es nur für die jeweils drei besten. In der Kategorie „German-Style Kellerpils“ setzten sich die Bottroper durch.

Auszeichnung als „Bestätigung“ für die Arbeit der Bottroper Brauerei

Geschäftsführer Markus Deumelhuber freut sich: „Diese Auszeichnung ist nicht nur eine tolle Bestätigung der Arbeit unseres Brauerei-Teams, sondern zeigt auch, dass unser Helles auf internationaler Ebene überzeugen konnte.“ Und Braumeister Artur Riedel ordnet die Auszeichnung so ein: „Eine unabhängige Expertenjury hat unser Bier zu den besten der Welt gewählt.“

Angetreten waren in diesem Jahr insgesamt 2395 Biere aus 44 Ländern. Damit sei die Veranstaltung schon fast wieder auf dem Niveau des Rekordjahres 2019, sagt Stefan Stang, Hauptgeschäftsführer der Privaten Brauereien Bayern e. V. Der sieht darin ein Zeichen: „Auch in anspruchsvollen Zeiten steht der European Beer Star als Symbol nicht nur für handwerkliche Braukunst und Biervielfalt, sondern auch für Aufbruchstimmung in der Branche.“

Es ist nicht die erste Auszeichnung für das Bottroper Bier. Im September erst hatten Leser des Fachmagazins Falstaff die Bottroper zur beliebtesten Kleinbrauerei in NRW gewählt.

Täglich wissen, was in Bottrop passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Bottrop-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Bottrop