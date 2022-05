Bottroper Bier-Etikett: So sieht die Stadt im Comic-Stil aus

Bottrop. Eine Dortmunder Brauerei zeigt mehrere Ruhrgebietsstädte auf seinen Etiketten. Auch Bottrop und seine Wahrzeichen sind zu sehen – hier im Foto.

Die Dortmunder Brauerei Brinkhoff’s zeigt auf seinen Flaschenetiketten für kurze Zeit die Wahrzeichen Bottrops. Insgesamt 38 verschiedene Ruhrgebiets-Motive im Comic-Stil wurden für die Aktion ausgewählt. Auf dem Bottroper Etikett sind unter anderem das Schloss Beck, der Movie Park und der Tetraeder zu sehen. Bereits zum fünften Mal kommt eine solche Ruhrgebiet-Edition auf den Markt – ein kleines Jubiläum.

„Unsere Ruhrgebiet-Edition wird stets sehnsüchtig erwartet. Nicht nur das Sammelfieber ist riesig, wie die Erfahrung zeigt. Mit unseren Motiven wecken wir auch die Neugierde, die verschiedenen Städte und ihre Besonderheiten zu entdecken“, sagt der Marketing-Experte von Brinkhoff’s Andreas Thielemann in einer Pressemitteilung. Denn auf der Rückseite der abziehbaren Etiketten finden sich Fakten und Anekdoten über die jeweilige Stadt.

In teilnehmenden Getränkemärkten werden beim Kauf eines Mehrwegkasten außerdem Sondergläser mit den Motiven angeboten – so lange die limitierte Auflage vorrätig ist. „Die passenden Gläser sind in vielen Städten das i-Tüpfelchen“, erzählt Thielemann. Die Herausforderung dabei: Dass in jeder Stadt auch das jeweils passende Glasmotiv im örtlichen Handel zu finden ist. Das sei zwar sehr aufwendig auszusteuern, aber für das Jubiläum habe man dies gerne in Kauf genommen, erklärt der Marketing-Manager.

Die Etiketten finden sich auf den Flaschen von Brinkhoff’s No.1. Wer möchte, kann sich sogar ein T-Shirt mit Wunschmotiv im Online-Shop der Brauerei bestellen. Hier ein erster Blick auf das Bottroper Etikett:

Auf dem Bottroper Etikett sind unter anderem das Schloss Beck, der Movie Park und das Tetraeder zu sehen. Foto: Brinkhoffs

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Bottrop