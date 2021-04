Statt eines Bibliotheksbesuches, der coronabedingt nicht möglich ist, bietet die Lebendige Bibliothek in Bottrop zum Welttag des Buches ein Quiz für Erwachsene und ein Bilderrätsel für Kinder an.

Welttag des Buches Bottroper Bibliothek lädt am Tag des Buches zum Rätseln ein

Bottrop. Am 23. April gibt es ein Quiz für Erwachsene und ein Bilderrätsel für Kinder. Coronabedingt bleibt die Bibliothek aber weiter geschlossen.

Am Freitag ist der Welttag des Buches. Die Lebendige Bibliothek bietet an diesem Tag zwei Rätsel an, die auf den Social Media Seiten aber auch auf der Homepage der Stadtbibliothek zu finden sind.

Es gibt ein Literatur-Quiz für Erwachsene und ein Buch-Bilder-Rätsel für Kinder. Es werden Fragen aus dem Bereich der Buchklassiker gestellt und die Kinder müssen den Titel dem passenden Autor zuordnen. So nach dem Motto: Welches Buch passt zu welchem Autor. Wie immer haben die Teilnehmer die Chance einen Büchergutschein zu gewinnen.

Ein Tag fürs Lesen aber auch für die Autoren

Der 23. April ist seit 1995 ein von der UNESCO weltweit eingerichteter Feiertag für das Lesen, für Bücher, für die Kultur des geschriebenen Wortes aber auch für die Rechte ihrer Autoren.

Hier geht es zu Quiz und Rätsel

Coronabedingt bleiben sowohl die Lebendige Bibliothek im Kulturzentrum als auch die Filiale in Kirchhellen bis auf Weiteres geschlossen. Hier geht es zu den Rätseln zum Welttag des Buches: www.lebendige-bibliothek.de.