Bottroper Berater beantworten Fragen zu Hilfsmitteln

Bottrop. Wie komme ich an ein Hilfsmittel? Was tue ich bei Problemen mit der Krankenkasse? Die Verbraucherzentrale weiß rat – online am 30. November.

Viele Menschen sind aufgrund von Alter oder Krankheit oder nach einer Operation auf Hilfsmittel angewiesen. Dafür stellen behandelnde Ärzte und Ärztinnen eine Verordnung aus. Aber was ist nun zu tun? Wie kommen Betroffene an das passende Hilfsmittel? Wie kann man sich gegen eine Ablehnung durch die Krankenkasse wehren? Diese und andere Fragen beantwortet die Verbraucherzentrale NRW Bottrop an einem Aktionstag. Wer mag, schaltet sich dazu am Dienstag, 30. November, einfach von 17 bis 19 Uhr in eine Online-Videokonferenz.

Thematisch wird es um diese Punkte gehen:

Der richtige Weg zum Hilfsmittel. Damit die Krankenkasse ein Hilfsmittel genehmigt, benötigen Versicherte zunächst eine Verordnung (Rezept) vom Arzt. Sollte ein ganz bestimmtes Hilfsmittel erforderlich sein, kann der Arzt oder die Ärztin dies mit der Hilfsmittelnummer genau bezeichnen. Bei einer dauerhaften Krankheit (etwa Diabetes oder Inkontinenz) gibt es auch die Möglichkeit einer sogenannten Dauerverordnung, zum Beispiel über zwölf Monate. Die Verordnung legt man im Sanitätshaus, in der Apotheke oder beim Hörgeräteakustiker vor. Von dort geht die Verordnung zur Genehmigung an die Krankenkasse.

Was tun, wenn das Hilfsmittel nicht genehmigt wird? Zunächst können Versicherte Widerspruch bei der Krankenkasse erheben. Hat dies keinen Erfolg, können Betroffene beim Sozialgericht klagen. Für beide Fälle gilt eine Frist von einem Monat.

Was zahlt die Krankenkasse – und was nicht? Die gesetzlichen Krankenkassen übernehmen die Anschaffungskosten und auch Zusatzkosten für notwendige Änderungen, Instandsetzung, Wartung oder Ersatzbeschaffung. Kosten, die durch Sonderwünsche entstehen, übernehmen die Kassen nicht. Stromkosten etwa für Elektrorollstühle oder Beatmungsgeräte müssen laut Rechtsprechung von den gesetzlichen Krankenkassen übernommen werden. Hierzu müssen Betroffene ein Antrag bei der Krankenkasse stellen.

Die Teilnahme an der Online-Veranstaltung per Zoom ist kostenlos. Hier ist der Link dazu: https://www.verbraucherzentrale.nrw/verbraucherzentrale/hilfsmittel-von-der-krankenkasse-beratung-der-verbraucherzentrale-nrw-64429

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Bottrop