Bottroper Beachparty: „Vorverkauf läuft auf Hochtouren.“

Bottrop. Am 30. Juli kehrt die Sommer-Beachparty ins Stenkhoffbad zurück. Mit dabei: Mickie Krause, Ina Colada, Jörg Bausch und Mike Leon Grosch.

Neuer Veranstalter, alter Standort. Am Samstag, 30. Juli, geht nach zwei Jahren Corona-Zwangspause die nächste Beachparty im Stenkhoffbad über die Bühne. 5000 Tickets sollen insgesamt an den Mann und an die Frau gebracht werden. „Der Vorverkauf läuft auf Hochtouren“, sagt Stephan Kückelmann von „CK Media & Events“.

Plastikbecher kommen nicht zum Einsatz. Stattdessen greifen die Veranstalter auf PLA-Becher, die aus Bio-Kunststoff und kompostierbar sind, zurück. Das Partyareal ist in drei Bereiche unterteilt. Erstmals mit einem eigenen Catering-Bereich, parallel zum Schwimmbecken. Dazu die Festivalwiese mit Bühne an gewohnter Stelle, daneben etwas abseits ein eigener VIP-Bereich.

Alte Tickets müssen beim alten Veranstalter umgetauscht werden

Zwei Dinge sind Stephan Kückelmann im Vorfeld besonders wichtig. Erstens weist er als Mitinhaber der neuen Veranstaltungsagentur darauf hin, dass alte Eintrittskarten für die ausgefallenen Beachpartys 2020 und 2021 auch beim alten Veranstalter „Jero Gastro & Events“ umgetauscht werden müssen. Kückelmann: „Wir können die Leute mit den alten Tickets nicht aufs Gelände lassen.“

Und er empfiehlt die Anreise zur Stenkhoffstraße mit öffentlichen Verkehrsmitteln, weil die freien Parkplätze am Freibad begrenzt sind. Zu Gast sind u.a. Mickie Krause („Schatzi, schenk mir ein Foto“), Ina Colada („Wer nicht springt, der muss bezahlen“), Mike Leon Grosch („Meine Wahl“) und Anna-Maria Zimmermann („Tausend Träume weit“) sowie Jörg Bausch („Dickschädel“).

Beachparty Bottrop: Um wie viel Uhr treten die Stars auf?

Einlass ist um 14.30 Uhr. Die Auftrittszeiten sind wie folgt. 14.45 Uhr: Just Dimi, 15.15 Uhr: Mallorca Cowboys, 16 Uhr: Mike Leon Grosch, 17 Uhr: Noel Terhorst, 18 Uhr: Jörg Bausch, 19 Uhr: Stefan Stürmer, 20 Uhr: Anna-Maria Zimmermann, 21 Uhr: Andreas Lawo, 22 Uhr: Mickie Krause, 23 Uhr: Ina Colada.

Der Eintritt zur Beachparty ist erst ab 18 Jahren. Die Veranstalter bieten jedoch an, dass Minderjährige nur in Begleitung eines Erziehungsberechtigten auf das Gelände dürfen. Vor dem Besuch muss dies jedoch mit dem Veranstalter abgeklärt werden. Und zwar mit einer Anfrage per E-Mail an info@mediaundevents.

Tickets für die Beachparty kosten 32 Euro. Ticketshop und alle VVK-Stellen unter www.beachpartybottrop.de.

