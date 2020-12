Bottroper Baugewerbe investiert in Aurüstung und Produktion

Bottrop. Das Statistische Landesamt hat zusammengetragen, wie viel das Bauhauptgewerbe investiert. Auch in Bottrop legen die Unternehmen 2019 zu.

Rund neun Millionen Euro haben die Betriebe des Bauhauptgewerbes in Bottrop im vergangenen Jahr 2019 in ihre Ausrüstung und Produktionsmittel investiert. Das geht aus den Zahlen des statistischen Landesamte IT NRW hervor, das die Summe der Bruttoanlageninvestition vergleicht.

Für Bottrop weist IT NRW im Jahresvergleich mit 2018 ein leichtes Minus von 0,4 Prozent aus. Anders stellt sich die Situation dar, wenn man den Vergleichszeitraum ausdehnt bis 2016. Für diesen Vierjahreszeitraum ergibt sich nämlich ein Plus von 178,1 Prozent.

Zahl der Beschäftigten ist seit 2016 weiter gestiegen

Das erklärt sich unter anderem mit einem Blick auf die Zahl der Betriebe, die IT NRW auflistet. Demnach zählt man in Bottrop 2019 zwölf Betriebe mit mindestens 20 Mitarbeitern. Vier Jahre zuvor waren es gerade einmal halb so viele. Entsprechend hat sich auch die Zahl der Beschäftigten entwickelt. Sie liegt derzeit bei 1525, was einem Plus von 15,2 Prozent entspricht.

