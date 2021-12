Bottroper Backtütenaktion sorgt für Weihnachten im Bauch

Mit der Backtüten-Aktion wollen die KjG St. Elisabeth und St. Ludgerus Familien gerade in der Advents- und Weihnachtszeit eine Freude machen. Im Bild: Jona Stamm, Dennis Heß und Sven Barsties.

Bottrop. Mit der Backtütenaktion wollen die KjG St. Elisabeth und die St.-Ludgerus-Gemeinde Bottroper Kindern und Familien eine Freude bereiten.

Backe, backe Kuchen: Aber diesmal ruft nicht der Bäcker, sondern die KjG St. Elisabeth und die St.-Ludgerus-Gemeinde im Jugendcafé Bottrop. Gemeinsam mit den teilnehmenden Kindern werden freitags pralle Tüten mit jeder Menge Backzutaten, Rezepten, Spielen und vielem mehr verpackt und anschließend verziert. Anschließend werden sie samstags und sonntags verteilt.

Das Land NRW hat die Aktion „2000 mal 1000 Euro“ ins Leben gerufen – die perfekte Grundlage, um Familien mit begrenzten Mittel zu helfen, sagt Sven Barsties: „Wir sind zufällig auf die Aktion gestoßen und haben uns gefragt, was man damit Sinnvolles machen kann. Die Situation ist derzeit schwierig – so können Familien erreicht werden und eine schöne Weihnachtsaktion erleben.“

Backtütenaktion: „Bottroper haben eine große Hilfsbereitschaft“

Zwischen zehn und zwölf Kinder im Alter von acht bis 14 Jahren haben Weihnachtswichtel gespielt und Jona Stamm, ebenfalls Leiter des Jugendverbands, könnte nicht zufriedener mit der Arbeit sein: „Die Kinder haben sich gefreut und hatten sehr viel Spaß dabei. Normalerweise spielen wir in den wöchentlichen Treffen mit den Kindern – jetzt haben wir gebastelt und es war einfach mal was anderes.“

Kinder basteln mit Herzblut für andere, die eben nicht so viel haben. Damit niemand ausgeschlossen wird, sind alle sechs Spiele ohne weiteres Material spielbar. Die vorher beworbene Aktion bekommt durchgehend positive Resonanz: „Es ist schön, wie positiv die Rückmeldungen nach dem ersten Verteilen schon waren. Die Bottroper haben eine große Hilfsbereitschaft und haben uns gefragt, ob sie mit Spenden und beim Verteilen der Tüten helfen können“, erzählt Sven Barsties.

Anlaufstellen im Jugendcafé und bei St. Ludgerus

Nicht nur der Standort des Jugendcafés auf der Horsterstraße wird zum Verteilen genutzt, auch die Innenstadt und die St.-Ludgerus-Kirche werden angelaufen, um so vielen Menschen wie möglich eine Freude zu bereiten. Besonders wichtig für die jungen Männer ist die Möglichkeit, sich etwas einfach abholen zu können, wenn man es braucht. Eine Anmeldung ist vorher nicht nötig. Falls Tüten übrig bleiben sollten, werden städtische Kindergärten angefragt, damit die vier Kilo Backzutaten, Streusel und weitere Leckereien an den Mann, oder eben auch an die Kinder kommen.

Sven Barsties, Dennis Heß und Jona Stamm sind sich einig: Die Aktion ist ein voller Erfolg und die Aussicht eine Wiederholung nächstes Jahr ist gut. Mit der Geste wird deutlich: Nächstenliebe geht auch von Kinder – für Kinder. Damit alle ein bisschen mehr Weihnachten erleben können.

Interessierte Kinder können jeden zweiten Freitag in die Gemeinde „schnuppern“ kommen und die St. Ludgerus Kirche näher kennenlernen.

