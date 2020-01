Verkehrsunfall Bottroper Autofahrer prallt in Kirchhellen gegen einen Baum

Bottrop-Kirchhellen. Ein Autofahrer aus Bottrop ist am Montagabend von der Straße abgekommen und gegen einen Baum geprallt. Er und seine Beifahrerin wurden verletzt.

Ein Autofahrer (40) aus Bottrop und seine Beifahrerin (38) sind bei einem Unfall in Kirchhellen verletzt worden. Der Fahrer war am Montag gegen 18.10 Uhr auf der Feldhausener Straße, kurz hinter der Einmündung Overhagener Feld, aus bislang unbekannter Ursache nach rechts von der Fahrbahn abgekommen. Er prallte mit seinem Wagen gegen einen am Straßenrand stehenden Baum.

Dabei wurden der 40-Jährige und seine Beifahrerin so verletzt, dass sie zur ärztlichen Behandlung ins Krankenhaus gebracht werden mussten. Den Sachschaden gibt die Polizei mit rund 10.000 Euro an.