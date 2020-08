Ein Bottroper war in einen Verkehrsunfall in Gladbeck verwickelt, berichtet die Polizei.

Verkehrsunfall Bottroper an Unfall in Gladbeck beteiligt - Frau verletzt

Gladbeck/Bottrop. Beim Abbiegen ist ein Bottroper Autofahrer mit einer Gladbecker Pkw-Fahrerin zusammengestoßen. Die Frau wurde dabei leicht verletzt.

Bei einem Unfall in Gladbeck, in den auch ein Bottroper verwickelt war, ist am Dienstag eine Frau leicht verletzt worden.

Laut Polizei war die Gladbeckerin (20) gegen 15 Uhr mit ihrem Auto auf der Bottroper Straße unterwegs, als der Bottroper (66) mit seinem Pkw von der Bogenstraße in die Bottroper Straße einbiegen wollte. Die beiden Wagen stießen zusammen. Die Frau wurde zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht, beide Autos mussten abgeschleppt werden.

