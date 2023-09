Bottroper Agentur erarbeitet Konzept für den Wochenmarkt

Bottrop. Die Wirtschaftsförderung hat die Agentur „CK Media & Events“ beauftragt, ein Konzept für den Wochenmarkt in der Innenstadt zu erarbeiten.

Die Wirtschaftsförderung hat die Agentur CK Media & Events GmbH beauftragt, ein Konzept für den Wochenmarkt in der Innenstadt zu erarbeiten. Das teilte die städtische Pressestelle mit.

Auf WAZ-Nachfrage antwortet Dorothee Lauter, Abteilungsleiterin bei der Wirtschaftsförderung, dass sich „vier Büros“ an der Ausschreibung beteiligt hätten. „CK Media & Events GmbH zusammen mit Corporate Values GmbH haben den Zuschlag bekommen“, so Lauter. „Die Bewertung erfolgte nach Preis und Qualität. Das Konzept der Auftragnehmer hat aufgrund eines hohen Anteils an analoge Beteiligung der Akteure und Händler überzeugt. So werden unter anderem auch Fragebögen in Fremdsprachen angeboten, um auch die migrantische Bevölkerung mitzunehmen.“

Lesen Sie weitere Berichte aus Bottrop

Die Corporate Values GmbH soll „sich vorrangig mit den Befragungen und Marketinglösungen beschäftigen“, so die Stadt in ihrer Pressemitteilung. Erste Gespräche zur Neukonzeptionierung hätten bereits in der vergangenen Woche stattgefunden.

Nach dem „Forum Innenstadt“ im Januar habe die Wirtschaftsförderung das Team Wochenmarkt ins Leben gerufen, bestehend aus Markthändlern, Vertretern der Interessengemeinschaft Markt- und Rathausviertel, einem Experten für regionale Wochenmärkte und dem für den Wochenmarkt zuständigen Fachbereich Recht und Ordnung.

Gemeinsam wurde ein Maßnahmenkatalog erarbeitet und es seien kurzfristig erste Veränderungen auf dem Markt in Angriff genommen worden: Die Installation mobiler Stromverteilerkästen, insbesondere mit Starkstrom versehen, böten mehr Anschlussmöglichkeiten für weitere Marktstände, Bierzeltgarnituren und Sonnenschirme würden die Besucherinnen und Besucher zum Verweilen einladen.

Bis Anfang November: Entwurf soll dem Rat der Stadt vorgestellt werden

CK Media & Events GmbH und die Corporate Values GmbH hätten laut Stadtverwaltung nun bis Anfang November Zeit, um einen ersten umfassenden Entwurf im Rat der Stadt vorzustellen.

„Am 28. September findet der erste Beteiligungsworkshop um 14 Uhr im Stückgut statt. Hierzu sind die Vertreter der Interessensgemeinschaften, Markthändler und Verwaltung eingeladen. Die Akteure des Team Wochenmarkt sind auch zum Workshop eingeladen und werden so weiter in den Prozess eingebunden“, erklärt Dorothee Lauter.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Bottrop