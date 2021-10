Bottroper ärgern sich über wilde Müllkippe in Gartenstadt

Wilder Müll in der Gartenstadt Welheim in Bottrop: Unbekannte haben alte Kühlschränke auf einem Weg durchs Grüne abgestellt.

Bottrop. Mal laden Umweltsünder alte Autoreifen auf dem beliebten Fußweg in Welheim ab, dann wieder alte Kühlschränke. Was verärgerte Bürger nun fordern.

Anwohnerinnen und Anwohner in Welheim ärgern sich über immer neue wilde Müllkippen in ihrem Stadtteil und verleihen ihrer Empörung in einem Schreiben an Oberbürgermeister Bernd Tischler Ausdruck. Danach laden Unbekannte regelmäßig Müll auf einem Fußweg an der Gungstraße ab. Die Bürger bitten daher darum, den Weg mit Pollern für größeren Fahrzeuge abzuriegeln.

„Heute morgen hat mich auf meiner Hunderunde fast der Schlag getroffen!“, schreibt Anwohnerin Gritt Elvermann. Denn Unbekannte hatten auf dem Fußgängerweg an der Gungstraße über Nacht fünf große Kühlschränke abgestellt. Die Welheimer Bürgerinnen und Bürger haben den Verdacht, dass auf diese Weise eine Entrümpelungsfirma ihren Müll kostengünstig entsorgt. „So langsam finden wir als Anwohner die Situation unerträglich!“, schreibt Gritt Elvermann dem Oberbürgermeister.

Umweltsünder in Bottrop kippen zig alte Autoreifen ins Grüne

Denn die Abfälle sind immer wieder an denselben Stellen zu finden. Erst vor etwa sechs Wochen hätten auf dem gerade erst von Grün freigeschnittenen Fußweg um die 40 alte Autoreifen gelegen. Auch jetzt wieder sei der Weg von einem größeren Fahrzeuge befahren worden, schließen die Anwohner aus den deutlich erkennbaren Reifenspuren. Die Bottroper Entsorgung und Stadtreinigung (Best) sagte den Bürgern inzwischen zu, die auch die alten Kühlschränke wieder abzutransportieren.

Auf dem Welheimer Fußweg seien viele Spaziergänger und auch Radtouristen unterwegs, berichten die Anwohner. Sie hoffen, dass die Stadt den Umweltsündern jetzt zumindest die Zufahrt erschwert.

