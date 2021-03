Bundestag Bottroper Abgeordneter bietet telefonische Sprechstunde an

Bottrop. Der Bottroper Bundestagsabgeordnete Michael Gerdes (SPD) lädt ein zur telefonischen Sprechstunden. Interessenten können sich anmelden.

Der hiesige SPD-Bundestagsabgeordnete Michael Gerdes lädt alle interessierten Bottroperinnen und Bottroper zu einer telefonischen Bürgersprechstunde ein. Diese findet statt am Dienstag, 30. März, von 12 bis 14 Uhr statt. Wer mit Michael Gerdes sprechen möchte, wird gebeten, sich vorab anzumelden – telefonisch unter 02041-186421 oder per E-Mail an michael.gerdes@bundestag.de und dabei Namen, Rufnummer und gegebenenfalls das Gesprächsanliegen zu nennen. Michael Gerdes ruft zurück.

„Die Corona-Pandemie zwingt uns nach wie vor dazu, unsere persönlichen Kontakte einzuschränken – dabei ist der Redebedarf ja gerade jetzt besonders hoch“, so Gerdes. „Die Sprechstunde richtet sich an alle, die ein bestimmtes Anliegen äußern möchten, Fragen zu meiner Arbeit als Bundestagsabgeordneter haben oder einfach so mit mir ins Gespräch kommen wollen.“ Wer zu dem angegebenen Termin keine Zeit aber trotzdem Gesprächsbedarf hat, der solle sich ebenfalls melden. Er stehe auch außerhalb der Sprechstunden zur Verfügung, so Gerdes.