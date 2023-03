Bottroper Abfallentsorgerin muss Gebäudeschäden beseitigen

Am Recyclinghof Donnerberg am Südring in Bottrop will die Best ihr Sozial- und Verwaltungsgebäude so schnell wie möglich sanieren.

Bottrop. Die Best wird auf dem Bottroper Recyclinghof Donnerberg Container aufstellen. Am Südring stehen Sanierungsarbeiten bevor. Das war dort passiert.

Die Bottroper Entsorgung und Stadtreinigung (Best) muss auf dem Recyclinghof Donnerberg das Verwaltungsgebäude sanieren. In dem Gebäude am Südring ist es zu einem Wasserschaden gekommen. Das gesamte Ausmaß der Schäden ist derzeit noch nicht bekannt.

„Wir sind allerdings bemüht, dass möglichst schnell mit der Sanierung begonnen werden kann“, teilte Best-Sprecher Jannik Hohmann auf WAZ-Anfrage mit. Auswirkungen auf den Kundenverkehr auf dem Recyclinghof werden die Sanierungsarbeiten aller Voraussicht nach nicht haben. Der Betrieb müsse nicht eingeschränkt werden, hofft Hohmann.

Beschädigungen in den Duschräumen

Die Schäden seien im unteren, älteren Teil des zwischenzeitlich um eine Etage aufgestockten Verwaltungsgebäudes auf dem Donnerberg-Gelände aufgetreten. „Nach gegenwärtigem Stand ist es vermutlich zu einem Schaden an einer Wasserleitung in den Duschräumen gekommen“, erklärte Hohmann. Bemerkt worden seien die Beschädigungen, weil sich in den Wänden des Gebäudes Feuchtigkeit gebildet hatte.

Einfahrt zum Best-Gelände in Bottrop: Auf den Betrieb und Kundenverkehr am Recyclinghof Donnerberg werden die bald anstehenden Sanierungsarbeiten am Südring erst einmal keine Auswirkungen haben. Foto: Thomas Gödde / FUNKE Foto Services

Das Entsorgungsunternehmen hat die Schäden inzwischen auch seiner Versicherung gemeldet. „Diese hat einen Gutachter beauftragt, der sich nun mit Ursache und Ausmaß des Schadens, der potenziellen Schadenshöhe, sowie den erforderlichen Sanierungsmaßnahmen befasst“, berichtete der Best-Sprecher. Wann das Gutachten der Versicherung vorliege und wie dieses ausfallen werde, können der Best-Vorstand zurzeit aber noch nicht absehen.

Best stellt Duschcontainer am Donnerberg auf

Für die Zeit der Sanierungsarbeiten werde das Unternehmen alternative Duschmöglichkeiten für seine Beschäftigten schaffen, kündigt Best-Sprecher Hohmann an. Dazu werden Duschcontainer auf dem Gelände des Recyclinghofes Donnerberg aufgestellt. „Wie diese Lösung konkret aussehen wird, ist derzeit allerdings noch in Planung“, erläuterte der Best-Organisationsleiter.

Wasserschäden in ihren Verwaltungsgebäuden machen der Best nicht zum ersten Mal zu schaffen. Etwa zehn Jahre ist es her, dass das Unternehmen die Eröffnung des Verwaltungs- und Sozialgebäudes an seinem Hauptsitz auf dem Gelände zwischen Schubertstraße und Mozartstraße wegen eines Wassereinbruchs um mehrere Monate verschieben musste. Stundenlang war damals Wasser aus einem Loch in der Wand in das Gebäude geflossen. Erdgeschoss und erstes Obergeschoss standen komplett unter Wasser.

