Bottroper (86) fährt frontal ins Ladenlokal einer Tankstelle

Einen Unfall an einer Tankstelle mit hohem Sachschaden meldet die Polizei für Bottrop (Symbolbild).

Bottrop. Erst fährt ein Bottroper ins Ladenlokal, dann setzt er gegen die Preissäule einer Tankstelle. Bilanz: mehr als 10.000 Euro Schaden.

Ein Schaden in Höhe von mindestens 10.000 Euro ist am Donnerstag bei einem Unfall an einer Tankstelle entstanden.

Laut Polizei ist ein Autofahrer (86) aus Bottrop um 17.15 Uhr aus nicht abschließend geklärter Ursache frontal in das Ladenlokal einer Tankstelle an der Horster Straße im Stadtteil Batenbrock gefahren. Anschließend setzte der Mann rückwärts gegen die Preissäule.

Verletzt wurde durch den Unfall niemand. Das Auto des Bottropers war aber nicht mehr fahrbereit.