Bottroper (55) wird bei Unfall auf der A 52 in Marl verletzt

Marl/Bottrop Bei einem Unfall auf der A 52 sind drei Autofahrer verletzt worden, darunter ein 55-jähriger Bottroper. Ursache war ein Spurwechsel.

Bei einem Fahrstreifenwechsel auf der Autobahn 52 in Höhe Marl-Zentrum wurde am Donnerstag gegen 18 Uhr ein 19 Jahre alter männlicher Fahrzeugführer aus Marl schwer verletzt, sowie ein 55jähriger Mann aus Bottrop und eine 22jährige Fahrzeugführerin aus Gladbeck leicht verletzt.

Nach ersten Erkenntnissen der Autobahnpolizei Münster wechselte der 55-jährige Bottroper mit seinem VW vom rechten auf den linken Fahrstreifen. Der 19-jährige Fahrzeugführer fuhr aus bislang ungeklärten Gründen mit seinem Mercedes-Benz ungebremst auf den VW Bulli auf. Durch den Aufprall wurden am VW Bulli Fahrzeugteile aus der Verankerung gerissen und in den nachfolgenden Fahrzeugverkehr geschleudert. Hierdurch wurde die 22jährige Fahrzeugführerin in ihrem Hyundai verletzt. Die Verletzten wurden in umliegende Krankenhäuser verbracht. Es entstand ein Gesamtsachschaden von 42000 Euro. Für die Dauer der Unfallaufnahme und die Auswertung der Unfallspuren wurde die Richtungsfahrbahn Essen der Autobahn bis 22 Uhr voll gesperrt.