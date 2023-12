Bottroper (37) verursacht Unfall in Gladbeck und flüchtet

Bottrop/Gladbeck Zum Glück gab es nur Sachschaden beim Zusammenstoß zweier Fahrzeuge. Aber seinen Führerschein ist der Mann jetzt erst mal los.

Ein Bottroper Autofahrer (37) hat am Samstagabend auf der Europastraße in Gladbeck einen Unfall verursacht und ist geflüchtet, vermutlich weil er unter Alkoholeinfluss stand. Wenig später stand die Polizei bei ihm vor der Tür.

Gegen 21.10 Uhr war ein 26-jähriger Gladbecker mit seinem PKW die auf der Europastraße in Fahrtrichtung Brüsseler Straße unterwegs. In Gegenrichtung setzte der Bottroper mit seinem PKW in einer Kurve zum Überholen des Wagens vor ihm an. Dabei scherte er in den Gegenverkehr aus. Der 26-Jährige bemerkte dies, trat auf die Bremse und wich zudem nach rechts aus, wobei sein Fahrzeug teilweise in den angrenzenden Grünstreifen geriet. Auch der 37-Jährige wich nach dem Überholvorgang aus. Trotzdem kollidierten beide Fahrzeuge mit dem jeweiligen Außenspiegel. Dennoch setzte der Bottroper seine Fahrt fort.

+++ Wollen Sie keine Nachrichten mehr aus Bottrop verpassen?Dann abonnieren Sie hier unseren WhatsApp-Kanal

Ein Zeuge des Unfalls konnte Hinweise zum flüchtigen Fahrzeug geben werden. So wurde der 37-Jährige mitsamt PKW an seiner Wohnung festgestellt. Da er 37-Jährige augenscheinlich unter dem Einfluss von Alkohol stand, nahmen ihn die Beamten mit zur Wache Bottrop. Dort wurden durch den diensthabenden Amtsarzt zwei Blutproben entnommen. Sein Führerschein wurde ebenso sichergestellt wie der Außenspiegel seines Wagens, den die Polizei am Unfallort gefunden hatte.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Bottrop