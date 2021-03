Die Polizei ermittelt nach zwei Unfällen an derselben Stelle auf der A 3 in Mülheim.

Verkehr Bottroper (35) wird bei Unfall auf A 3 in Mülheim verletzt

Bottrop/Mülheim. Bei einem Unfall auf der A 3 in Mülheim ist ein bisher unbekannter Fahrer gestorben. Unmittelbar danach wurde dort ein Bottroper Fahrer verletzt.

Bei einem Alleinunfall Samstag gegen 9 Uhr auf der A 3 in Mülheim kam ein Mann ums Leben. Bislang konnte er noch nicht zweifelsfrei identifiziert werden. Unmittelbar danach ereignete sich ein weiterer Unfall an derselben Stelle, bei dem ein Bottroper verletzt wurde.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen der Polizei war ein Mann mit seinem Lkw die A 3 in Fahrtrichtung Köln unterwegs und verlor in Höhe der Anschlussstelle Duisburg-Wedau und dem Autobahnkreuz Breitscheid aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug. Der Lkw kam nach rechts von der Fahrbahn ab, schleuderte über einen Erdwall und überschlug sich. Dabei wurde der Mann aus dem Fahrzeug geschleudert und erlitt tödliche Verletzungen. Die Ermittlungen zu seiner Person und zur Unfallursache dauern an.

An derselben Stelle gab es unmittelbar danach einen zweiten Unfall. Eine 22-jährige Frau aus Dinslaken wechselte mit ihrem Nissan einen Fahrstreifen und übersah dabei offensichtlich einen Passat, den ein 35 Jahre alter Mann aus Bottrop steuerte. Er machte eine Vollbremsung, kam ins Schleudern und prallte ebenfalls gegen den Erdwall. Er kam mit Verletzungen in ein Krankenhaus.