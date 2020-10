Bottroper (35) wird auf Tankstellengelände angefahren

Ein Fußgänger ist an einer Tankstelle in Bottrop von einem Auto touchiert worden, meldet die Polizei.

Bottrop. Just in dem Moment, als ein Bottroper vor einem Tankstellen-Shop an einem stehenden Auto vorbeigeht, gibt dessen Fahrer (49) Gas.

Auf einem Tankstellengelände an der Horster Straße in Batenbrock ist am Sonntagvormittag, gegen 11.20 Uhr, ein Bottroper (35) leicht verletzt worden. Der Mann hatte gerade den Tankstellen-Shop verlassen und ging an einem stehenden Auto vorbei. In dem Moment fuhr der Autofahrer (49) aber los und touchierte den 35-Jährigen.

Der Bottroper ließ sich daraufhin im Krankenhaus ambulant behandeln, berichtet die Polizei.