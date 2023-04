Bottroper (25) nachts auf dem Parkplatz überfallen

Nach einem Überfall an der Lindhorststraße fahndet die Polizei nach den Tätern und der Frau, die das Opfer angelockt hatte.

Mit einem Foto aus dem Chatverlauf fahndet die Polizei nach der Frau, die den Lockvogel gespielt haben soll. Foto: Polizei Recklinghausen

Der Bottroper (25) wurde nach Einschätzung der Polizei am Samstag, 25. Februar, gegen 1 Uhr nachts zu einem Parkplatz an der Lindhorststraße gelockt. Vor Ort traf sich der 25-Jährige mit der Internetbekanntschaft in seinem Auto.

Als der Bottroper aus dem Auto ausstieg, wurde er von zwei unbekannten maskierten Tatverdächtigen mit Pfefferspray angegriffen und geschlagen. Die beiden verlangten die Wertgegenstände des Mannes. Als es dem Bottroper gelang telefonisch die Polizei zu informieren flohen die Frau und die beiden Angreifer in einem weißen Fiat 500. Das Kennzeichen ist unbekannt. Beute machten sie nicht. Mit einem Foto aus dem Chatverlauf fahndet die Polizei nach der Frau.

