Kriminalität Bottrop: Zwei Räuber überfallen Tankstelle in Grafenwald

Bottrop Kurz vor dem Jahreswechsel haben zwei Räuber die Westfalen-Tankstelle in Grafenwald überfallen. Sie erbeuteten Geld und E-Zigaretten.

Die Polizei fahndet nach zwei Räubern, die am Abend des Silvestertages die Westfalen-Tankstelle in Grafenwald überfallen haben. Mit Geld und E-Zigaretten flüchteten sie Richtung Alt-Bottrop.

Nach Angaben der Polizei hatten die beiden maskierten Täter gegen 20.40 Uhr den Verkaufsraum betreten und mit vorgehaltener Schusswaffe Bargeld gefordert. Anschließend griffen sie in die Regale in der Kasse und raubten E-Zigaretten in unbekannter Menge. Mit der Beute flüchteten sie zu Fuß Richtung Alt-Bottrop. Erste Fahndungsmaßnahmen blieben ohne Erfolg. Die Kriminalpolizei übernahm die Ermittlungen.

Täterbeschreibung: Der Räuber mit der schwarzen Schusswaffe ist ca. 175 cm groß, normale Statur, war maskiert mit einem „Bandana-Tuch“ und trug eine helle Hoody-Jacke. Auch der zweite Täter ist ca. 175 cm groß, normale Statur, war maskiert mit einem „Bandana-Tuch“. Er trug eine schwarz-weiß karierte Jacke. Beide Täter sprachen akzentfreies Deutsch.

Hinweise erbittet die Polizei unter 0800 2361 111.

