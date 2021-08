Bottrop: Zwei Pkw-Brände auf der Autobahn – keine Verletzten

Die Bottroper Feuerwehr ist am Sonntag mehrfach ausgerückt.

Bottrop. Die Bottroper Feuerwehr musste am Sonntag zwei Brände auf der Autobahn löschen. Außerdem verunglückte ein Mountainbiker auf der Halde Haniel.

Die Bottroper Feuerwehr ist am Sonntag zweimal zu Pkw-Bränden auf der Autobahn ausgerückt. Gegen 12.40 Uhr war ein Auto mit vier Insassen auf der A31 in Brand geraten, alles konnten den Wagen unverletzt verlassen. Gegen 13.15 Uhr dann brannte ein weiterer Pkw, dieses Mal auf der A2 in Richtung Oberhausen. Auch hier wurde niemand verletzt.

Für die Feuerwehr ging es weiter mit einem einsatzreichen Tag: Auf der Kirchhellener Straße verunglückte gegen 14.15 Uhr eine 53 Jahre alte Motorradfahrerin. Sie touchierte ein Auto und stürzte so unglücklich, dass sie mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht werden musste.

Mountainbike-Fahrer auf Halde Haniel gestürzt

Ebenfalls schwer gestürzt ist ein Mountainbike-Fahrer auf der Halde Haniel. Gegen 16 Uhr wurden die Einsatzkräfte informiert, die mittels Handyortung den Verunglückten fanden. Wegen des unwegsamen Geländes wurde zur Bergung ein Rettungshubschrauber angefordert. Der 52-Jährige wurde in eine Gelsenkirchener Fachklinik gebracht.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Bottrop