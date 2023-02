Bottrop: Zeugen gesucht nach Brandstiftung und Zerstörung

Bottrop. Die Polizei sucht Zeugen für eine versuchte Brandstiftung an der Kardinal-Hengsbach-Straße. Sie sieht einen Zusammenhang mit einer anderen Tat.

Nach einer versuchten Brandstiftung auf der Kardinal-Hengsbach-Straße sucht die Polizei Zeugen. Dort hatte es am Dienstag, 24. Januar, gegen 19.30 Uhr an einer Holz-Palette gebrannt. Schlimmeres konnte verhindert werden. Die Palette selbst hatte kein Feuer gefangen. Ganz in der Nähe - ebenfalls an der Kardinal-Hengsbach-Straße - hatte es am Wochenende zuvor Sachbeschädigungen gegeben. Dabei wurden mehrere Pflanzkübel und eine Holzlaube beschädigt. Die Täter zerstörten die Zugangstür der Laube und entwendeten einen Stromverteilerkasten aus dem Inneren. Während aus einigen Pflanzkübeln teilweise nur die Blumenerde entfernt und auf dem Platz verteilt wurde, wurden andere Kübel komplett zerstört.

Ein Zusammenhang zwischen den Taten ist möglich und Bestandteil weiterer Ermittlungen. Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise zu Tatverdächtigen geben können. Hinweise bitte an 0800/2361 111.

