Bottrop zeigt auf Stadtkarte im Internet, wo geblitzt wird

Die digitale Blitzerkarte der Stadt Bottrop bietet einen Überblick darüber, wo in Bottrop Geschwindigkeitskontrollen stattfinden. An den grün markierten Stellen, sind Radargeräte aktuell im Einsatz, an den rot markierten Stellen werden sie von Fall zu Fall auch postiert.

Die Stadt stellt die Standorte für Tempokontrollen jetzt auf einer Karte ins Internet. Wo in Bottrop überall geblitzt wird, ist hier zu finden.

Die Stadt wird in Zukunft alle Stellen, an denen das Straßenverkehrsamt Geschwindigkeitskontrollen vornimmt, auf einer digitalen Stadtkarte zeigen. Auf dieser Karte werden alle geplanten Kontrollen grün markiert, so dass alle Bürgerinnen und Bürger auf einen Blick darüber Bescheid wissen. Die Bürgerinnen und Bürger können sich dann auch einzelne Kontrollpunkte heraussuchen, um mehr dazu zu erfahren.

Für jede Messstelle sind Hintergrundinformationen abrufbar. Mit einem Klick auf die Markierung können Interessierte ein Informationsfeld öffnen und erfahren zum Beispiel, warum an dieser Stelle das Tempo kontrolliert wird oder wie schnell sie auf dieser Straße höchstens fahren dürfen. Die Verwaltung teilt mit, dass Bottrop die erste Stadt überhaupt sei, die auf diese Weise ihre Verkehrsüberwachungsstandorte in einer digitalen Stadtkarte abbildet.

Die Stadt muss ihre Tempokontrollen vorher bekannt geben

Eine mobile Radarfalle als Kastenwagen getarnt: Die Stadt lässt auch mit mobilen Radargeräten in Pkw das Tempo kontrollieren. Die Blitzer sind oft auch deshalb im Einsatz, auch weil Anwohnerinnen und Anwohner das für ihre Straßen fordern. Foto: Volker Herold / FUNKE Foto Services

Das vom Straßenverkehrsamt gemeinsam mit dem Amt für Informationsverarbeitung erarbeitete Projekt diene zur Information der Bürgerinnen und Bürger sowie der Ratsleute und Bezirksvertretungen in der Stadt. Die Stadt komme so auch ihrer gesetzlichen Verpflichtung nach, die wöchentlich geplanten Geschwindigkeitskontrollen den Bürgerinnen und Bürgern bekannt zu geben. Mit der Darstellung in der digitalen Karte will die Stadt auch Vorwürfe entkräften, bei Tempokontrollen nur Kasse zu machen. Die Verwaltung weist jedoch darauf hin, dass über die in der digitalen Stadtkarte gezeigten Stellen hinaus auch woanders mit Kontrollen zu rechnen sei.

Die Bottroper Daten fließen in „ruhrmobil“ ein, dass der Regionalverband Ruhr (RVR) aufbaut. Der RVR will damit die Grundlage für eine moderne Verkehrs- und Mobilitätsplanung schaffen.

Die Übersicht der Bottroper Blitzerstandorte ist zu finden unter https://www.bottrop.de/blitzerstandorte.

