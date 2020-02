Andrea Multmeier und Jürgen Buschfeld, Sprecher des „Bündnis buntes Bottrop“. Am Freitag ab 17 Uhr steht das Bündnis in der Innenstadt wegen der Morde in Hanau und einer Kundgebung so genannter „besorgter Bürger“.

Politik Bottrop: Zeichen setzen in der City nach Morden von Hanau

Bottrop. Nach den Toten von Hanau will das „Bündnis buntes Bottrop“ heute ein Zeichen setzen: Ereignisse zeigen, wohin rassistische Hetze am Ende führt.“

Das „Bündnis buntes Bottrop“ reagiert mit einer Mahnwache an der Gladbecker Straße auf den Mordanschlag in Hanau mit zehn Toten und mehreren Verletzten. Zudem will das Bündnis Flagge zeigen gegen einen „Spaziergang“ vom Kirchplatz zum Rathaus, den ein Privatmann nach Angaben der Polizei für Freitag ab 18 Uhr angemeldet hat.

Nach Informationen des „Bündnis buntes Bottrop“ kommen die Initiatoren, die sich selbst als „besorgte Bürger“ bezeichneten, aus Duisburg und Herne. „Tatsächlich handelt es sich um Rechtsradikale, die gegen politisch Andersdenkende und Minderheiten hetzen wollen“, sagt Bündnis-Sprecherin Andrea Multmeier.

„Wir trauern um die Opfer“

Angesichts der Morde von Hanau sei es wichtig, ein Zeichen gegen rechte Gewalt zu setzen. „Das schockiert uns. Wir trauern um die Opfer. Diese Ereignisse zeigen, wohin rassistische Hetze am Ende führt. Auch deshalb wollen wir in unserer Stadt ein Zeichen gegen solche Umtriebe setzen.“ Generalbundesanwalt Peter Frank hatte am Nachmittag gesagt, das Manifest des mutmaßlichen Täters lasse eine „zutiefst rassistische Gesinnung“ erkennen.

Das Bündnis steht am Freitag von 17 Uhr bis ca. 18.30 Uhr mit einem Stand in Höhe von San Remo, Gladbecker Straße 2/Ecke Altmarkt. Bündnis-Mitglieder stehen zum Gespräch bereit und verteilen bunte Ballons.