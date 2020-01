Bottrop: Wie die Stadt ihre Bürger vor Lärm schützen will

Um Lärmschutz - wie hier auf der Oskar-Hoffmann-Straße in Bochum - geht es auch in den Bottroper Workshops.

Bottrop. Die Stadt Bottrop will mit ihren Bürgern über Lärmschutz reden. Es geht um Autobahnen, Schienenverkehr, Straßen - aber auch um ruhige Gebiete.

Die Stadt schreibt ihren Lärmaktionsplan fort. Einige Lärmschutzmaßnahmen wie der Einbau von lärmminderndem Asphalt auf dem Nordring zwischen L 631 und Gladbecker Straße oder auf der Horster Straße zwischen Ostring und Innenstadt sind bereits umgesetzt oder befinden sich in der Planung. Lärmschutzvorhaben, die noch nicht umgesetzt sind, werden jetzt aktualisiert und fließen in die Lärmaktionsplanung der 3. Stufe ein. Darüber können sich die Bürger nun informieren und auch eigene Ideen einbringen.

Die Stadt lädt die Anwohner daher zu drei Informationsveranstaltungen in den Stadtteilen und zu einer Abschlussveranstaltung ins Rathaus ein. Diese Workshops finden im Februar und März statt. Alle Veranstaltungen beginnen um 18 Uhr. Der erste Workshop findet am Dienstag, 11. Februar, in Kirchhellen in der Bezirksverwaltungsstelle am Kirchhellener Ring 84-86 statt. Für den Bottroper Süden ist eine Veranstaltung am Mittwoch, 11. März, im Zentrum für Information und Beratung der Innovation City an der Südring-Center-Promenade 3 vorgesehen.

Informationsreihe endet mit einer Veranstaltung im Rathaus

Für den Stadtbezirk Bottrop-Mitte findet der Workshop am Mittwoch, 18. März, im Gemeindezentrum St. Pius, Am Limberg 11, statt. Eine Anmeldung und Ideen können die Bürger an die E-Mail-Adresse LAP@bottrop.de senden. Die Reihe mündet in eine gemeinsame Veranstaltung am Dienstag, 31. März, um 18 Uhr im Rathaus. Auch dazu sollten sich Interessierte bis zum Sonntag, 22. März, per E-Mail unter LAP@bottrop.de anmelden. Alle Abende stehen aber auch Kurzentschlossenen offen.

Bei der Lärmaktionsplanung wird es etwa um Autobahnen gehen, von denen Bottrop umgeben ist. Denn da sind viele Veränderungen zu erwarten. So wurden etwa die Ausbaupläne der B 224 zur BAB 52 schon vorgestellt. Weitere Vorhaben an bestehenden Autobahnen werden bald folgen. Der Schienenverkehr wird ebenso Thema sein wie die Lärm-Hotspots in Bottrop. Es wird aber auch über den Ausbau des Radwegenetzes und über schützenswerte ruhige Gebiete gesprochen.

Lärmkarten liegen zum Herunterladen bereit

Die Grundlagen stellen die Lärmkarten der 3. Stufe dar. Sie können unter www.bottrop.de/wohnen-umwelt-verkehr/umwelt/Umgebungslaerm eingesehen werden. Sie sind auch beim Landesumweltministerium unter www.umgebungslärm-kartierung.nrw.de zu finden.

Die Lärmkarten werden - mit Ausnahme der Schienenkarten - vom 10. Februar bis zum 22. März auch im Kundenzentrum Bauen an der Luise-Hensel-Straße 1 ausgelegt. Bürger können ihre Vorschläge dort direkt schriftlich eintragen oder bis zum 22. März per Email an LAP@bottrop.de senden.