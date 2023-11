Bottrop war vorgewarnt und startet unfallfrei in den Schnee

Die Best hat schon früh am Morgen geräumt und gestreut (Archivbild).

Bottrop. Der erste leichte Griesel am Dienstag hatte die Bottroper vorgewarnt: Der Verkehr startete am Mittwochmorgen nach Angaben der Polizei problemlos.

Autofahrer und Winterdienst waren vorgewarnt. Deshalb hat der Novemberschnee in der Nacht zum Mittwoch kaum Auswirkungen auf den Verkehr in Bottrop gehabt. Das melden Polizei und Verkehrsunternehmen.

Polizeisprecher Andreas Lesch meldet für die Zeit von Mittwoch 1 Uhr bis 9.30 Uhr in Bottrop genau zwei Verkehrsunfälle, in beiden Fällen blieb es bei Sachschäden. In beiden Fällen haben die Polizisten Wettereinflüsse als mögliche Unfallursache vermerkt.

Schnee in Bottrop: Hauptstraßen waren früh geräumt

Die Winterdienstfahrzeuge des Entsorgers Best waren am frühen Morgen ebenso unterwegs wie die des Fachbereichs Umwelt und Grün. Die Hauptstraßen waren früh geräumt, so dass auch der Nahverkehr mit Bussen nach Angaben der Vestischen so gut wie störungsfrei verlief.

Auch im – zugegeben eingeschränkten – Zugverkehr in Bottrop meldete die Bahn am Morgen keine Störungen, am Hauptbahnhof kamen die Züge pünktlich. Allerdings ist der Bahnverkehr zwischen Bottrop und Oberhausen (RE 44) bis zum Montagmorgen, 4. Dezember, wegen einer Großbaustelle unterbrochen, ein Schienenersatzverkehr ist eingerichtet.

