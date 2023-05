Bottrop: Wald-Frühlingsfest mit Musik, Stockbrot und Shantys

Die Waldhexe Odina und Hubert Schulte präsentieren , das Plakat zum Frühlingsfest am Waldpädagogischen Zentrum in Bottrop. Außerdem im Bild (v. li.): Erich Schüttauf, Sebastian Offel, Peter Pawliczek und Annegret Schwemer.

Bottrop-Kirchhellen. Vor allem Familien kommen auf ihre Kosten beim Frühlingsfest des Waldpädagogischen Zentrums am 7. Mai. Das steht auf dem Programm.

Das Waldpädagogische Zentrum in Bottrop-Grafenwald ist einen Ausflug wert. Nicht nur, wenn es süßen Nachwuchs in den Tiergehegen gibt, etwa bei den Ziegen. Sondern zum Beispiel auch, wenn das Team der Schutzgemeinschaft Deutscher Wald zum traditionellen Frühlingsfest einlädt. Das findet am Sonntag, 7. Mai, am Ruhehorst statt.

Das Waldpädagogische Zentrum liegt an der Grenze von Alt-Bottrop zu Kirchhellen, und so passt es bestens, dass Akteure aus beiden Teilen der Stadt zum Programm beitragen. Der Vereinsvorsitzende Peter Pawliczek verrät die Details:

Frühlingsfest im WPZ beginnt mit einem Waldgottesdienst

Los geht es um 10 Uhr mit einem Waldgottesdienst unter der Leitung von Pater Francis da Cunha aus dem Kirchhellener Jugendkloster. Dazu spielen die Jagdhornbläser vom Hegering Alt-Bottrop mit Peter Jeck als musikalischen Taktgeber auf. „Um 11 Uhr ist die Begrüßung der Gäste geplant“, so Peter Pawliczek weiter, „und anschließend spielt das Duo BEGE“. Das besteht aus Ansgar Behler und Thomas Geilich.

Mittags um 12 Uhr stellt sich die Waldjugend vor, gefolgt von Auftritten der Flötengruppe der Gregorschule (Leitung Hermann Kuhnke), der Kinder aus der Awo-Kita „Hand in Hand“ (mit der Musikschule Anja Wickers) und der OGS-Kinder von Fichte- und Gregorschule. Diese präsentieren um 13 Uhr Musical-Songs, einstudiert wiederum mit Hermann Kuhnke.

Nach dem städtischen Kinder- und Jugendchor, den Mechthild Gathmann leitet, sind wieder die Erwachsenen an der Reihe: Der Schlagerchor Bottpourrie und schließlich ab 15 Uhr der Shanty-Chor „Leinen los“ mit Gaby Günther am Akkordeon dürften zum Mitschmettern einladen. „Zum Abschluss wird das Steigerlied gesungen“, kündigt Pawliczek an.

Beim Sommerfest des Waldpädagogischen Zentrums im Juni 2022 war das Duo BEGE auch schon dabei. Foto: Thomas Gödde / FUNKE Foto Services

Von 10 bis 17 Uhr ist auch rund um den Bühnenbereich so einiges los. Der Imkerverein bringt den Besucherinnen und Besuchern die Biene näher. Das WPZ-Team werkelt mit Kindern ein Heim für Wildbienen. Es gibt Stockbrot, einen Schminkstand und gleich zwei Mobile mit lehrreichem Angebot: „Natur on Tour“ ist ein Projekt, das die Bottroper Jäger und Landwirte gemeinsam verantworten. Und der Umweltbus Lumbricus wird von der Natur- und Umweltschutz-Akademie NRW zum WPZ entstand. „Das erste Mal seit zehn Jahren wieder, der Lumbricus-Bus ist selten zu bekommen“, freut sich Peter Pawliczek.

Für Verpflegung und Getränke wird gesorgt sein. Wer etwas fürs Kuchenbufett spenden möchte, kann am Tag des Frühlingsfestes einfach einen Kuchen oder eine Torte mitbringen. „Das ganze Fest dient der Unterstützung der Arbeit des WPZ.“

Der Vorsitzende bittet Gäste, die mit dem Auto anreisen, die Parkmöglichkeiten auf dem Parkplatz am Forsthaus Specht zu nutzen und von dort aus zum Ruhehorst 14 zu laufen.

