Bottrop wächst: Die Einwohnerzahl ist leicht gestiegen

Bottrop. Mit Stichtag Ende August zählte Bottrop 117.467 gemeldete Einwohnerinnen und Einwohner. Ein Blick in die Bevölkerungsstatistik.

Ende Juni lebten in NRW erstmals seit 2006 wieder mehr als 18 Millionen Menschen. Das geht aus einer aktuellen Statistik vom Landesamt IT.NRW hervor. Auch in Bottrop ist die Bevölkerung leicht angewachsen: 117.467 gemeldete Einwohnerinnen und Einwohner registrierte das hiesige Amt für Informationsverarbeitung Ende August – 661 mehr als im Jahr zuvor.

In Bottrop leben mehr Frauen als Männer

Dabei leben mehr Frauen als Männer in der Stadt, nämlich 60.370 (Vorjahr: 59.952). Der Anteil der Ausländerinnen und Ausländer an der Einwohnerzahl liegt demnach bei 14.432 (Vorjahr: 13.410).

Die Bottroper Statistik sagt auch etwas über die Wohnbevölkerung in den Stadtteilen aus. So wurden zum Stichtag 31. August 2022 genau 20.976 Einwohnerinnen und Einwohner in Kirchhellen gezählt. In Alt-Bottrop waren es entsprechend insgesamt 96.491 Menschen. Als besonders bevölkerungsreich erweist sich hier der Eigen (12.204 Einwohnerinnen und Einwohner) und als vergleichsweise klein der Bezirk Ebel/Welheimer Mark (2797).

