Bottrop: Viel Applaus für All Woman Chor beim Benefizkonzert

Weit vor dem Einlass bildete sich trotz des Regenwetters eine lange Warteschlange vor der Martinskirche. Das darf getrost als untrügliches Zeichen dafür werten, dass der All Woman Chor zu seinem alljährlichen Benefizkonzert geladen hatte. Am Samstagabend gab der Chor der Musikschule unter der Leitung von Ruth Miketta nämlich bereits zum 13. Mal sein Weihnacht-Benefiz-Konzert. Das Konzert in der wiederum bis zur letzten Platz gefüllten Martinskirche gehört zum festen Bestandteil des Jahreskalenders. Und – auch schon fast wie immer – am Ende war das Publikum begeistert.

Chorleiterin Ruth Miketta hatte wieder eine Reihe von Liedern zur Weihnachtszeit zusammengestellt und für den Chor bearbeitet. Foto: Thomas Gödde / FFS

Pfarrerin Büker-Mamy gewann der Überfüllung bei der Begrüßung die gute Seite ab: „Wir genießen zusammen die enge, warme Atmosphäre.“ Die Wartezeit bis zum Konzertbeginn verkürzten Roland Miosga (Klavier und Manni Miketta (Bass) mit adventlichen Melodien. Die Chorleiterin hatte wieder eine Reihe von Liedern zur Weihnachtszeit zusammengestellt und für den Chor bearbeitet.

Große musikalische Bandbreite

Die mehr als 20 Sängerinnen begannen den Abend mit „Weiße Weihnacht“, der deutschen Version von „White Christmas“. Ansonsten überwogen die englischsprachigen Songs. So ertönten „Christmas Song“, „Christmas Joy“ , „A Christmas Blessing“ oder „Merry little Christmas“ und Happy Christmas“. Stimmstark, besonders auch in der Mehrstimmigkeit, vermittelte der Chor bei großer musikalischer Bandbreite ein abwechslungsreiches Hör-Erlebnis. Der mächtige Zusammenklang beeindruckte beim „Gloria“, „Mary did you know“ und beim berührenden „Peace Song“ (we shall overcome), der ebenso überzeugte wie die einzelnen Solistinnen.

Zwischen den Liederblöcken wurden Gedichte vorgetragen, die von Wünschen handelten, sei es nach Frieden, Licht und Wärme oder der „guten, alten“ Weihnachtszeit. Langanhaltender Applaus und Standing Ovations belohnten die Sängerinnen für ein wieder einmal gelungenes Konzerterlebnis und „erzwangen“ eine Zugabe: „ As lately we watched“. Ein gemeinsames Weihnachtslied beschloss das Programm, Chor und Besucher intonierten zusammen „Stille Nacht.“ Die Chorleiterin war überwältigt von der Resonanz: „Die Atmosphäre ist so familiär, die Menschen freuen sich auf das Konzert.“ Viele Leute hätten ihr versichert: „Nach dem Konzert kann Weihnachten kommen.“

Bottroper Chor freut sich über viele tolle Veranstaltungen, an denen er teilnahm

Ruth Miketta war besonders zufrieden, weil auf Grund des Jubiläumsjahres nur wenig Probenzeit für das Weihnachtskonzert gewesen sei. „Das war ein arbeitsintensives, tolles Jahr. Wir durften viele Veranstaltungen mitgestalten, aber die Sachen folgten oft eng aufeinander“, resümierte Miketta.

Der Eintritt zum Konzert war frei, aber die Besucher wurden um eine Spende gebeten, die einem sozialen Zweck zugeführt wird. In diesem Jahr geht der Erlös an die „Bottroper Sterne“ Schirmherr Oberbürgermeister Bernd Tischler, stellte die vier Organisationen vor, die sich in diesem Netzwerk unter dem Motto „Bottroper helfen Bottropern“. zusammen geschlossen haben. Die Spenden gehen zu gleichen Teilen an die Bottroper Tafel, das Frauenzentrum Courage, den Bottroper Kinderschutzbund und den Demenz Treff MalTa. In den letzten Jahren seien immer Beträge zwischen 2500 und 3000 Euro erreicht worden, berichtete die Chorleiterin.

Ein Mitschnitt des Konzerts in der Martinskirche

Während des Konzertes wurde ein Mitschnitt gemacht, der für eine neue CD verwendet werden soll. Deshalb durfte der verdiente Beifall nicht schon vor Ende der einzelnen Lieder einsetzten. Die Aufnahmetechnik betreute Mikettas Sohn Luca, der sich sehr zufrieden über die Qualität äußerte.