Bottrop: Verletzte müssen nach Schlägerei ins Krankenhaus

Die Polizei nahm zwei Männer, die gegen einen Platzverweis nach einer Schlägerei in Bottrop verstießen, in Gewahrsam.

Bottrop. Acht Leute waren in die Prügelei in Bottrop verwickelt. Auch einen Schlagstock stellte die Polizei sicher. Darum nahm sie zwei Männer fest.

Vier Personen wurden in der Osternacht bei eine Schlägerei auf der Johannesstraße verletzt; zwei von ihnen so schwer verletzt, dass sie ins Krankenhaus gebracht wurden. In derselben Nacht nahm die Polizei nur wenige Stunden später dann am selben Ort zwei der Streithähne fest.

Um kurz vor Mitternacht war es am Samstag, 11. April, auf der Johannesstraße in Bottrop-Boy zu der Prügelei gekommen. An dem Streit waren zwei Gruppen mit insgesamt acht Personen beteiligt, berichtet die Polizei. Die wegen der Schlägerei alarmierten Polizeibeamten stellten einen Schlagstock sicher.

Zwei Stunden später war die Polizei wieder zur Stelle

Zwei Personen mussten wegen ihrer Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht werden. Zwei weitere Personen erlitten ebenfalls Verletzungen, berichten die Beamten, die gegen die Personen am Tatort Platzverweise aussprachen. Daran hielten sich aber nicht alle.

So war die Polizei am Sonntag kaum zwei Stunden später gegen zwei Uhr nachts an derselben Stelle auf der Johannesstraße erneut im Einsatz. Die Polizeibeamten trafen dort zwei Männer an, gegen sie zuvor ein Platzverweis ausgesprochen hatten. Es handelte sich um einen 25-jährigen und einen 50-jährigen Mann. Beide sind Bottroper. Die Polizei nahm sie in Gewahrsam.