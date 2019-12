Beim Stockbrot-Grillen auf dem kleinen Weihnachtsmarkt am Köllnischen Wald wurden am Sonntag vier Menschen leicht verletzt (Symbolbild).

Bottrop. Unglück beim Weihnachtmarkt im Bottroper Caritas-Kinderdorf. Zwei Erwachsene und zwei Kinder werden durch eine geplatzte Steinplatte verletzt.

Bottrop: Verletzte bei Stockbrot-Grillen auf Weihnachtsmarkt

Beim Grillen von Stockbrot auf einem Weihnachtsmarkt haben sich in Bottrop zwei Kinder und zwei Erwachsene leicht verletzt. Das Unglück passierte laut Polizei am Sonntagnachmittag gegen 16.45 Uhr im Caritas-Kinderdorf „Am Köllnischen Wald“ an einer Feuerstelle.

Die Ermittler gehen davon aus, dass die Verantwortlichen aus Versehen eine Bodenplatte aus Schiefer nahmen und nicht, wie vorgesehen, aus Granit. Die Schieferplatte war dann durch die Wärme geplatzt.

Die Kinder (5 und 8 Jahre alt) und Erwachsenen (33 und 35 Jahre) wurden von den wegplatzenden Gesteinsstücken verletzt. Sie wurden ambulant im Bottroper Marienhospital behandelt. Die Polizei untersucht den Vorfall nun weiter. (mit dpa)