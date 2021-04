Bottrop vergibt 350 Dosen AstraZeneca für über 60-Jährige

Über 60-Jährigen können sich in dieser Woche für eine Corona-Impfung mit AstraZeneca anmeldung. Es sind 350 zusätzliche Dosen vorhanden.

Bottrop. Bewerbungen Sind am 22. April unter einer Mail-Sonderadresse möglich. Die Impfungen erfolgen am 25. April.

Aus der Sonderaktion „AstraZeneca-Impfstoff für über 60-Jährige“ sind im Bottroper Impfzentrum noch 350 Impfdosen auf Grund von Terminabsagen vorhanden. Auch diese Dosen sollen schnell für den Schutz gegen Corona genutzt werden. Entsprechend ruft die Impfzentrumsleitung zu einer weiteren Sonderaktion auf.

Zweiter Impftermin im Juli

Wer zur Personengruppe der über 60-jährigen gehört und mit AstraZeneca-Impfstoff geimpft werden möchte, kann sich ab Donnerstag unter einer eigens eingerichteten E-Mail-Adresse anmelden. Dabei können über 60-jährige Lebenspartner(innen) mit angegeben und geimpft werden. Die Impfungen finden ausschließlich am Sonntag, dem 25. April, zwischen 8 und 20 Uhr statt. Die zweite Impfung folgt am 18. Juli. Die genaue Terminvergabe inklusive der Impfunterlagen erhalten die Bewerber(innen) per E-Mail. Änderungswünsche können nachträglich nicht berücksichtigt werden.

Zusage in der Reihenfolge des Eingangs

Da es sich um eine sehr begrenzte Impfstoffmenge handelt, werde sicherlich eine ganze Reihe Interessierter nicht berücksichtigt werden können, erwartet Impfzentrumsleiter Michael Althammer. Entsprechend werde es dann eine Absage per E-Mail geben. Die beantragenden Mails würden in der Reihenfolge des Eingangs berücksichtigt.

Anmeldung ab Donnerstag, dem 22. April, ab 10 Uhr eine E-Mail an folgende Adresse senden: astra.ab60@bottrop.de.