Bottrop veranstaltet Heimat-Shoppen bis in den späten Abend

Auch auf der Gastromeile findet das „Heimat-Shoppen by night“ in Bottrop statt.

Bottrop. Bottrops Wirtschaftsförderung veranstaltet ein „Heimat-Shopen by night“. Geschäfte bleiben lange geöffnet, Fassaden und Bäume werden beleuchtet.

„Heimat-Shoppen by night“ heißt es am 29. Oktober in der Bottroper Innenstadt. Mit Lichtskulpturen, beleuchteten Bäumen und angestrahlten Fassaden will die Wirtschaftsförderung bis 21.30 Uhr ein besonderes Einkauferlebnis schaffen.

„Die Teilnahme von rund 80 inhabergeführten Geschäften und Filialisten macht deutlich, dass sich die Kaufmannschaft geschlossen in der Innenstadt präsentieren und für ihre Angebote werben will“, sagt Abteilungsleiterin Dorothee Lauter von der Wirtschaftsförderung. „Einige Geschäftsinhaber stellen sogar in Eigeninitiative kleine Aktionen auf die Beine.“

Heimat-Shoppen by night: Live-Musik, Shams-Markt und Bottroper Bier

Die Interessensgemeinschaft Marktviertel wird mit Tuk-Tuks, bekannt vom Schwarzmarkt, den Kirchplatz beleben. Die Domschänke schließt sich mit Live-Musik an. Erstmals dabei ist der Shams-Markt auf der unteren Hochstraße, der kleine arabische Spezialitäten frisch zubereitet und kostenlos zur Verkostung anbietet. Peter Metzen und Alexander Teichert, die Macher des Bottcast, werden am Torbogen mit einem Bottroper-Bier-Stand die Angebote der Gastronomen der Gladbecker Straße ergänzen.

Andrea Neerfeld von Fashion Partner verabschiedet sich von ihren Kunden mit einer Rabattaktion. Auf der Poststraße werden Optik Frey, Hörgeräte Sporkmann und Taff mit Musik und kleinen Speiseangeboten ihre Gäste begrüßen. Mit Lichtzauber und Klangerlebnis können sich die Besucherinnen und Besucher in der Salzgrotte Salina Vita und dem Gesundheitszentrum Charisma entspannen.

Erste Beleuchtungen in Bottrops Innenstadt strahlen schon jetzt

Ab sofort werden bereits die ersten Beleuchtungen von Fassaden, Bäumen und Logos auf das „Heimat shoppen by night“ einstimmen. Der Gemeinnützige Verein Marketing für Bottrop, die Sparkasse Bottrop und die Wirtschaftsförderung wünschen sich, dass alle Geschäftsleute der Innenstadt von dem Shoppingabend in der Vorweihnachtszeit profitieren, insbesondere da es in diesem Jahr keine verkaufsoffenen Sonntage geben wird. „Nun muss nur noch das Wetter passen, dann versprechen wir uns viele Besucherinnen und Besucher in der Innenstadt“, sagen die Organisatorinnen Dorothee Lauter und Citymanagerin Ute Schimmang.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Bottrop