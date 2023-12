Die Kokerei von ArcelorMittal in Botttrop.

Fotostrecke Bottrop und Kirchhellen von oben: 140 Bilder in der Galerie

Bottrop Der fliegende Fotograf Hans Blossey war mit seinem Leichtflugzeug wieder über Bottrop und Kirchhellen unterwegs. Erkennen Sie alle Orte?

Das Wetter war in den vergangenen Wochen nur selten zum Fliegen geeignet, aber Ende November zog es Hans Blossey wieder in die Lüfte. Mit seinem Leichtflugzeug war der Luftbild-Fotograf auch über Bottrop und Kirchhellen unterwegs.

Von oben zeigt sich da zum einen, wie schön und grün die Stadt im Norden ist. Besonders beeindruckend sind da die Ansichten der Seen in der Kirchheller Heide. Auf den Fotos ist auch zu sehen, wie sich wichtige Bauprojekte in der Stadt entwickeln. Und natürlich die schönsten Sehenswürdigkeiten Bottrops und die beeindruckenden Industriekulissen.

140 Bilder von Bottrop und Kirchhellen aus der Luft

Hier sehen Sie 140 Bilder in der Galerie. Erkennen Sie alle Ansichten?

Bottrop von oben - mit unserem Reporter über der Stadt Bottrop von oben - mit unserem Reporter über der Stadt Ehemaliges Bergwerk Prosper V Schacht 10 mit Förderturm. Foto: Hans Blossey / www.blossey.eu / FUNKE Foto Services

Bottrop von oben - mit unserem Reporter über der Stadt Ehemaliges Bergwerk Prosper V Schacht 10. Foto: Hans Blossey / www.blossey.eu / FUNKE Foto Services

Bottrop von oben - mit unserem Reporter über der Stadt Mais-Labyrinth an Miermanns Scheune in Kirchhellen. Foto: Hans Blossey / www.blossey.eu / FUNKE Foto Services

Bottrop von oben - mit unserem Reporter über der Stadt Ehemaliges Bergwerk Prosper V Schacht 10 mit Förderturm. Foto: Hans Blossey / www.blossey.eu / FUNKE Foto Services

Bottrop von oben - mit unserem Reporter über der Stadt Parkpkatz Alter Postweg in Kirchhellen. Foto: Hans Blossey / www.blossey.eu / FUNKE Foto Services

Bottrop von oben - mit unserem Reporter über der Stadt Kath. Kirche St. Johannes der Täufer in Kirchhellen. Foto: Hans Blossey / www.blossey.eu / FUNKE Foto Services

Bottrop von oben - mit unserem Reporter über der Stadt Kath. Kirche St. Johannes der Täufer in Kirchhellen. Foto: Hans Blossey / www.blossey.eu / FUNKE Foto Services

Bottrop von oben - mit unserem Reporter über der Stadt Johann-Breuker-Platz in Kirchhellen. Foto: Hans Blossey / www.blossey.eu / FUNKE Foto Services

Bottrop von oben - mit unserem Reporter über der Stadt Freiwillige Feuerwehr, Sekundarschule und Vestisches Gymnasium in Kirchhellen. Foto: Hans Blossey / www.blossey.eu / FUNKE Foto Services

Bottrop von oben - mit unserem Reporter über der Stadt Mais-Labyrinth an Miermanns Scheune in Kirchhellen. Foto: Hans Blossey / www.blossey.eu / FUNKE Foto Services

Bottrop von oben - mit unserem Reporter über der Stadt Freiwillige Feuerwehr, Sekundarschule und Vestisches Gymnasium. Foto: Hans Blossey / www.blossey.eu / FUNKE Foto Services

Bottrop von oben - mit unserem Reporter über der Stadt Gewerbegebiet Im Pinntal. Foto: Hans Blossey / www.blossey.eu / FUNKE Foto Services

Bottrop von oben - mit unserem Reporter über der Stadt Fußballplatz des VfB Kirchhellen. Foto: Hans Blossey / www.blossey.eu / FUNKE Foto Services

Bottrop von oben - mit unserem Reporter über der Stadt Gewerbegebiet Im Pinntal. Foto: Hans Blossey / www.blossey.eu / FUNKE Foto Services

Bottrop von oben - mit unserem Reporter über der Stadt Wiesenfläche an der Schulstraße, Friedhof Kirchhellen. Foto: Hans Blossey / www.blossey.eu / FUNKE Foto Services

Bottrop von oben - mit unserem Reporter über der Stadt Straßenbaustelle mit neuem Kreisverkehr Hackfurthstraße Ecke Dorfheide. Foto: Hans Blossey / www.blossey.eu / FUNKE Foto Services

Bottrop von oben - mit unserem Reporter über der Stadt Wiesenfläche an der Schulstraße Friedhof Kirchhellen, Fußballplatz des Erler SV 08. Foto: Hans Blossey / www.blossey.eu / FUNKE Foto Services

Bottrop von oben - mit unserem Reporter über der Stadt Baggersee mit Herbstwald und Fernsicht, Spickermann Kieswerk. Foto: Hans Blossey / www.blossey.eu / FUNKE Foto Services

Bottrop von oben - mit unserem Reporter über der Stadt Neubaugebiet Schultenkamp Dorfheide. Foto: Hans Blossey / www.blossey.eu / FUNKE Foto Services

Bottrop von oben - mit unserem Reporter über der Stadt Naturschutzgebiet NSG Kirchheller Heide, Herbstwald mit Eisbachsee-Pfingstsee. Foto: Hans Blossey / www.blossey.eu / FUNKE Foto Services

Bottrop von oben - mit unserem Reporter über der Stadt Naturschutzgebiet NSG Kirchheller Heide, Herbstwald mit Heidesee. Foto: Hans Blossey / www.blossey.eu / FUNKE Foto Services

Bottrop von oben - mit unserem Reporter über der Stadt Naturschutzgebiet NSG Kirchheller Heide, Herbstwald mit Eisbachsee-Pfingstsee und Weihnachtssee. Foto: Hans Blossey / www.blossey.eu / FUNKE Foto Services

Bottrop von oben - mit unserem Reporter über der Stadt Naturschutzgebiet NSG Kirchheller Heide, Herbstwald mit Weihnachtssee. Foto: Hans Blossey / www.blossey.eu / FUNKE Foto Services

Bottrop von oben - mit unserem Reporter über der Stadt Naturschutzgebiet NSG Kirchheller Heide, Herbstwald mit Eisbachsee-Pfingstsee. Foto: Hans Blossey / www.blossey.eu / FUNKE Foto Services

Bottrop von oben - mit unserem Reporter über der Stadt Naturschutzgebiet NSG Kirchheller Heide, Herbstwald mit See am Hermann-Löns-Weg. Foto: Hans Blossey / www.blossey.eu / FUNKE Foto Services

Bottrop von oben - mit unserem Reporter über der Stadt Umweltpädagogische Station Heidhof und Brennholzverkauf. Foto: Hans Blossey / www.blossey.eu / FUNKE Foto Services

Bottrop von oben - mit unserem Reporter über der Stadt Naturschutzgebiet NSG Kirchheller Heide. Foto: Hans Blossey / www.blossey.eu / FUNKE Foto Services

Bottrop von oben - mit unserem Reporter über der Stadt Naturschutzgebiet NSG Kirchheller Heide, Herbstwald mit Eisbachsee-Pfingstsee und Weihnachtssee. Foto: Hans Blossey / www.blossey.eu / FUNKE Foto Services

Bottrop von oben - mit unserem Reporter über der Stadt Reiterhof an der Lehmschlenke Foto: Hans Blossey / www.blossey.eu / FUNKE Foto Services

Bottrop von oben - mit unserem Reporter über der Stadt Naturschutzgebiet NSG Kirchheller Heide. Foto: Hans Blossey / www.blossey.eu / FUNKE Foto Services

Bottrop von oben - mit unserem Reporter über der Stadt Gartencenter Fockenberg und Künstlerbund Bottrop Foto: Hans Blossey / www.blossey.eu / FUNKE Foto Services

Bottrop von oben - mit unserem Reporter über der Stadt Gewerbegebiet an der Bottroper Straße und Brandenheide Foto: Hans Blossey / www.blossey.eu / FUNKE Foto Services

Bottrop von oben - mit unserem Reporter über der Stadt Ehemaliges Bergwerk Prosper IV Schacht 9 mit Förderturm Foto: Hans Blossey / www.blossey.eu / FUNKE Foto Services

Bottrop von oben - mit unserem Reporter über der Stadt Naturschutzgebiet NSG Kirchheller Heide, Herbstwald mit Forellensee und Angelpark Zur Grafenmühle mit Waldhütten im See Foto: Hans Blossey / www.blossey.eu / FUNKE Foto Services

Bottrop von oben - mit unserem Reporter über der Stadt Naturschutzgebiet NSG Kirchheller Heide, Herbstwald mit Forellensee und Angelpark Zur Grafenmühle mit Waldhütten im See Foto: Hans Blossey / www.blossey.eu / FUNKE Foto Services

Bottrop von oben - mit unserem Reporter über der Stadt Herbstwald mit Bergehalde Halde Schöttelheide und Forellensee Foto: Hans Blossey / www.blossey.eu / FUNKE Foto Services

Bottrop von oben - mit unserem Reporter über der Stadt Halde Schöttelheide Foto: Hans Blossey / www.blossey.eu / FUNKE Foto Services

Bottrop von oben - mit unserem Reporter über der Stadt Naturschutzgebiet NSG Kirchheller Heide, Herbstwald mit Heidesee Foto: Hans Blossey / www.blossey.eu / FUNKE Foto Services

Bottrop von oben - mit unserem Reporter über der Stadt Bergehalde Halde Haniel mit Berg-Arena Amphitheater und Totems Foto: Hans Blossey / www.blossey.eu / FUNKE Foto Services

Bottrop von oben - mit unserem Reporter über der Stadt Halde Schöttelheide Foto: Hans Blossey / www.blossey.eu / FUNKE Foto Services

Bottrop von oben - mit unserem Reporter über der Stadt Halde Haniel Foto: Hans Blossey / www.blossey.eu / FUNKE Foto Services

Bottrop von oben - mit unserem Reporter über der Stadt Halde Haniel Foto: Hans Blossey / www.blossey.eu / FUNKE Foto Services

Bottrop von oben - mit unserem Reporter über der Stadt Parkplatz an der Schachtanlage Franz Haniel 1/2 Foto: Hans Blossey / www.blossey.eu / FUNKE Foto Services

Bottrop von oben - mit unserem Reporter über der Stadt Halde Haniel Foto: Hans Blossey / www.blossey.eu / FUNKE Foto Services

Bottrop von oben - mit unserem Reporter über der Stadt Halde Haniel Foto: Hans Blossey / www.blossey.eu / FUNKE Foto Services

Bottrop von oben - mit unserem Reporter über der Stadt Schachtanlage Franz Haniel 1/2 Foto: Hans Blossey / www.blossey.eu / FUNKE Foto Services

Bottrop von oben - mit unserem Reporter über der Stadt Autobahn-Rastplatz Schwarze Heide und Süd der Autobahn A2 Foto: Hans Blossey / www.blossey.eu / FUNKE Foto Services

Bottrop von oben - mit unserem Reporter über der Stadt Stadtgarten und Josef Albers Museum Quadrat Foto: Hans Blossey / www.blossey.eu / FUNKE Foto Services

Bottrop von oben - mit unserem Reporter über der Stadt Stadtgarten und Josef Albers Museum Quadrat Foto: Hans Blossey / www.blossey.eu / FUNKE Foto Services

Bottrop von oben - mit unserem Reporter über der Stadt Josef Albers Museum Quadrat Foto: Hans Blossey / www.blossey.eu / FUNKE Foto Services

Bottrop von oben - mit unserem Reporter über der Stadt Feuerwache Bottrop Foto: Hans Blossey / www.blossey.eu / FUNKE Foto Services

Bottrop von oben - mit unserem Reporter über der Stadt Marienhospital Foto: Hans Blossey / www.blossey.eu / FUNKE Foto Services

Bottrop von oben - mit unserem Reporter über der Stadt Willy Brandt-Gesamtschule Foto: Hans Blossey / www.blossey.eu / FUNKE Foto Services

Bottrop von oben - mit unserem Reporter über der Stadt Industrie- und Gewerbegebiet Werkstraße Foto: Hans Blossey / www.blossey.eu / FUNKE Foto Services

Bottrop von oben - mit unserem Reporter über der Stadt Sportanlge mit Fußballplatz Am Schlangenholt, Tennisclub Blau-Gelb Eigen e.V. Foto: Hans Blossey / www.blossey.eu / FUNKE Foto Services

Bottrop von oben - mit unserem Reporter über der Stadt KWA Stift Urbana im Stadtgarten Seniorenresidenz Foto: Hans Blossey / www.blossey.eu / FUNKE Foto Services

Bottrop von oben - mit unserem Reporter über der Stadt Industrie- und Gewerbegebiet Werkstraße Foto: Hans Blossey / www.blossey.eu / FUNKE Foto Services

Bottrop von oben - mit unserem Reporter über der Stadt Jugendliche bilden einen Kreis an einer Halle im Sportpark Stadtwald Foto: Hans Blossey / www.blossey.eu / FUNKE Foto Services

Bottrop von oben - mit unserem Reporter über der Stadt Liebfrauenkirche im Wohngebiet Foto: Hans Blossey / www.blossey.eu / FUNKE Foto Services

Bottrop von oben - mit unserem Reporter über der Stadt Gelände der Tierfreunde Bottrop e.V. Foto: Hans Blossey / www.blossey.eu / FUNKE Foto Services

Bottrop von oben - mit unserem Reporter über der Stadt Herbstwald mit Straßenverkehr am Autobahndreieck Bottrop der A2 und A31 Foto: Hans Blossey / www.blossey.eu / FUNKE Foto Services

Bottrop von oben - mit unserem Reporter über der Stadt Herbstwald mit Straßenverkehr am Autobahndreieck Bottrop der A2 und A31 Foto: Hans Blossey / www.blossey.eu / FUNKE Foto Services

Bottrop von oben - mit unserem Reporter über der Stadt Tierheim Bottrop Foto: Hans Blossey / www.blossey.eu / FUNKE Foto Services

Bottrop von oben - mit unserem Reporter über der Stadt Gewerbegebiet mit Brabus Foto: Hans Blossey / www.blossey.eu / FUNKE Foto Services

Bottrop von oben - mit unserem Reporter über der Stadt Gewerbegebiet mit Brabus Foto: Hans Blossey / www.blossey.eu / FUNKE Foto Services

Bottrop von oben - mit unserem Reporter über der Stadt Das Rote Pferd Foto: Hans Blossey / www.blossey.eu / FUNKE Foto Services

Bottrop von oben - mit unserem Reporter über der Stadt Das Rote Pferd Foto: Hans Blossey / www.blossey.eu / FUNKE Foto Services

Bottrop von oben - mit unserem Reporter über der Stadt Das Rote Pferd an der Kirchhellener Straße Foto: Hans Blossey / www.blossey.eu / FUNKE Foto Services

Bottrop von oben - mit unserem Reporter über der Stadt Das Rote Pferd Foto: Hans Blossey / www.blossey.eu / FUNKE Foto Services

Bottrop von oben - mit unserem Reporter über der Stadt Luftbild, Flüchtlingsunterkunft Containerdorf Schubertstraße, umgeben von herbstlichen Laubbäumen, Eigen, Bottrop, Ruhrgebiet, Nordrhein-Westfalen, Deutschland Foto: Hans Blossey / www.blossey.eu / FUNKE Foto Services

Bottrop von oben - mit unserem Reporter über der Stadt Flüchtlingsunterkunft Containerdorf Schubertstraße Foto: Hans Blossey / www.blossey.eu / FUNKE Foto Services

Bottrop von oben - mit unserem Reporter über der Stadt Nordfriedhof Gräberfeld Foto: Hans Blossey / www.blossey.eu / FUNKE Foto Services

Bottrop von oben - mit unserem Reporter über der Stadt Liebfrauenkirche im Wohngebiet Foto: Hans Blossey / www.blossey.eu / FUNKE Foto Services

Bottrop von oben - mit unserem Reporter über der Stadt Prosper Park, Gewerbegebiet Gladbecker Straße Foto: Hans Blossey / www.blossey.eu / FUNKE Foto Services

Bottrop von oben - mit unserem Reporter über der Stadt Fußballplatz des SV Rhenania Bottrop 1919 e.V. Foto: Hans Blossey / www.blossey.eu / FUNKE Foto Services

Bottrop von oben - mit unserem Reporter über der Stadt Gewerbegebiet Weusterstraße Foto: Hans Blossey / www.blossey.eu / FUNKE Foto Services

Bottrop von oben - mit unserem Reporter über der Stadt Alpincenter Foto: Hans Blossey / www.blossey.eu / FUNKE Foto Services

Bottrop von oben - mit unserem Reporter über der Stadt Liebfrauenkirche im Wohngebiet Foto: Hans Blossey / www.blossey.eu / FUNKE Foto Services

Bottrop von oben - mit unserem Reporter über der Stadt Gewerbegebiet Im Blankenfeld, Stadion Fußballplatz des SV Rhenania Bottrop 1919 e.V., Blick zur Halde Beckstraße und Tetraeder Foto: Hans Blossey / www.blossey.eu / FUNKE Foto Services

Bottrop von oben - mit unserem Reporter über der Stadt Park Welheim, Grundschule und Hauptschule Welheim am Park mit Fußballplatz des Förderverein des Barisspor Bottrop e.V. Foto: Hans Blossey / www.blossey.eu / FUNKE Foto Services

Bottrop von oben - mit unserem Reporter über der Stadt Alpincenter Foto: Hans Blossey / www.blossey.eu / FUNKE Foto Services

Bottrop von oben - mit unserem Reporter über der Stadt Park Welheim und Spielplatz Foto: Hans Blossey / www.blossey.eu / FUNKE Foto Services

Bottrop von oben - mit unserem Reporter über der Stadt Gewerbegebiet Am Kämpchen Foto: Hans Blossey / www.blossey.eu / FUNKE Foto Services

Bottrop von oben - mit unserem Reporter über der Stadt ArcelorMittal Bottrop und Zeche Prosper-Haniel Foto: Hans Blossey / www.blossey.eu / FUNKE Foto Services

Bottrop von oben - mit unserem Reporter über der Stadt Gewerbegebiet Am Kämpchen Foto: Hans Blossey / www.blossey.eu / FUNKE Foto Services

Bottrop von oben - mit unserem Reporter über der Stadt Park Welheim und Spielplatz, Grundschule und Hauptschule Welheim am Park Foto: Hans Blossey / www.blossey.eu / FUNKE Foto Services

Bottrop von oben - mit unserem Reporter über der Stadt Volkspark Batenbrock, Sportplatz und Tennisplätze, Janusz-Korczak-Gesamtschule Foto: Hans Blossey / www.blossey.eu / FUNKE Foto Services

Bottrop von oben - mit unserem Reporter über der Stadt Reihenhaus Wohnsiedlung Dickebank Foto: Hans Blossey / www.blossey.eu / FUNKE Foto Services

Bottrop von oben - mit unserem Reporter über der Stadt Abriss Zechengebäude Prosper II-Gelände an der Knappenstraße Foto: Hans Blossey / www.blossey.eu / FUNKE Foto Services

Bottrop von oben - mit unserem Reporter über der Stadt Reihenhaus Wohnsiedlung Dickebank Foto: Hans Blossey / www.blossey.eu / FUNKE Foto Services

Bottrop von oben - mit unserem Reporter über der Stadt Reihenhaus Wohnsiedlung Am Timpenkotten und Mommkamp Foto: Hans Blossey / www.blossey.eu / FUNKE Foto Services

Bottrop von oben - mit unserem Reporter über der Stadt Abriss Zechengebäude Prosper II-Gelände an der Knappenstraße Foto: Hans Blossey / www.blossey.eu / FUNKE Foto Services

Bottrop von oben - mit unserem Reporter über der Stadt Halde Prosperstraße mit alpincenter Skihalle, ArcelorMittal Bottrop und Zeche Prosper-Haniel Foto: Hans Blossey / www.blossey.eu / FUNKE Foto Services

Bottrop von oben - mit unserem Reporter über der Stadt ArcelorMittal Bottrop und Zeche Prosper-Haniel Foto: Hans Blossey / www.blossey.eu / FUNKE Foto Services

Bottrop von oben - mit unserem Reporter über der Stadt Eloria Erlebnisfabrik Foto: Hans Blossey / www.blossey.eu / FUNKE Foto Services

Bottrop von oben - mit unserem Reporter über der Stadt Innenstadt mit Hansa-Zentrum und Kaufland-Supermarkt Foto: Hans Blossey / www.blossey.eu / FUNKE Foto Services

Bottrop von oben - mit unserem Reporter über der Stadt Halde Prosperstraße mit Alpincenter, ArcelorMittal Bottrop und Zeche Prosper-Haniel Foto: Hans Blossey / www.blossey.eu / FUNKE Foto Services

Bottrop von oben - mit unserem Reporter über der Stadt Abriss Zechengebäude Prosper II-Gelände an der Knappenstraße Foto: Hans Blossey / www.blossey.eu / FUNKE Foto Services

Bottrop von oben - mit unserem Reporter über der Stadt Innenstadt mit Berliner Platz und ZOB Foto: Hans Blossey / www.blossey.eu / FUNKE Foto Services

Bottrop von oben - mit unserem Reporter über der Stadt Innenstadt Foto: Hans Blossey / www.blossey.eu / FUNKE Foto Services

Bottrop von oben - mit unserem Reporter über der Stadt Saalbau Foto: Hans Blossey / www.blossey.eu / FUNKE Foto Services

Bottrop von oben - mit unserem Reporter über der Stadt Innenstadt mit Hansa-Center Foto: Hans Blossey / www.blossey.eu / FUNKE Foto Services

Bottrop von oben - mit unserem Reporter über der Stadt Parkhaus Schützenstraße Foto: Hans Blossey / www.blossey.eu / FUNKE Foto Services

Bottrop von oben - mit unserem Reporter über der Stadt Innenstadt mit Hansa-Center Foto: Hans Blossey / www.blossey.eu / FUNKE Foto Services

Bottrop von oben - mit unserem Reporter über der Stadt Rathaus und Saalbau Foto: Hans Blossey / www.blossey.eu / FUNKE Foto Services

Bottrop von oben - mit unserem Reporter über der Stadt Saalbau Foto: Hans Blossey / www.blossey.eu / FUNKE Foto Services

Bottrop von oben - mit unserem Reporter über der Stadt Container-Klassenzimmer mit Schülern auf dem Schulhof an der Realschule Foto: Hans Blossey / www.blossey.eu / FUNKE Foto Services

Bottrop von oben - mit unserem Reporter über der Stadt Marie-Curie-Realschule und Gustav-Heinemann-Realschule Foto: Hans Blossey / www.blossey.eu / FUNKE Foto Services

Bottrop von oben - mit unserem Reporter über der Stadt Rathaus mit Weihnachtsmarkt Foto: Hans Blossey / www.blossey.eu / FUNKE Foto Services

Bottrop von oben - mit unserem Reporter über der Stadt Janusz-Korczak-Gesamtschule Foto: Hans Blossey / www.blossey.eu / FUNKE Foto Services

Bottrop von oben - mit unserem Reporter über der Stadt Marie-Curie-Realschule und Gustav-Heinemann-Realschule Foto: Hans Blossey / www.blossey.eu / FUNKE Foto Services

Bottrop von oben - mit unserem Reporter über der Stadt Park der Villa Dickmann Foto: Hans Blossey / www.blossey.eu / FUNKE Foto Services

Bottrop von oben - mit unserem Reporter über der Stadt Innenstadt Foto: Hans Blossey / www.blossey.eu / FUNKE Foto Services

Bottrop von oben - mit unserem Reporter über der Stadt Janusz-Korczak-Gesamtschule Foto: Hans Blossey / www.blossey.eu / FUNKE Foto Services

Bottrop von oben - mit unserem Reporter über der Stadt Marie-Curie-Realschule und Gustav-Heinemann-Realschule Foto: Hans Blossey / www.blossey.eu / FUNKE Foto Services

Bottrop von oben - mit unserem Reporter über der Stadt Baustelle mit Neubau Neustraße Ecke Westring Foto: Hans Blossey / www.blossey.eu / FUNKE Foto Services

Bottrop von oben - mit unserem Reporter über der Stadt Baustelle mit Neubau Neustraße Ecke Westring Foto: Hans Blossey / www.blossey.eu / FUNKE Foto Services

Bottrop von oben - mit unserem Reporter über der Stadt Baustelle mit Neubau Neustraße Ecke Westring Foto: Hans Blossey / www.blossey.eu / FUNKE Foto Services

Bottrop von oben - mit unserem Reporter über der Stadt Knappschaftskrankenhaus Bottrop und Reha-Zentrum Prosper Foto: Hans Blossey / www.blossey.eu / FUNKE Foto Services

Bottrop von oben - mit unserem Reporter über der Stadt Neues Bauknecht-Quartier Foto: Hans Blossey / www.blossey.eu / FUNKE Foto Services

Bottrop von oben - mit unserem Reporter über der Stadt HRW Hochschule Ruhr West Foto: Hans Blossey / www.blossey.eu / FUNKE Foto Services

Bottrop von oben - mit unserem Reporter über der Stadt Gebäude Volkswohl Bund Versicherungen Foto: Hans Blossey / www.blossey.eu / FUNKE Foto Services

Bottrop von oben - mit unserem Reporter über der Stadt Knappschaftskrankenhaus Bottrop und Reha-Zentrum Prosper Foto: Hans Blossey / www.blossey.eu / FUNKE Foto Services

Bottrop von oben - mit unserem Reporter über der Stadt Wiesenfläche Prosperpark und Reihenhaus-Wohnsiedlung Foto: Hans Blossey / www.blossey.eu / FUNKE Foto Services

Bottrop von oben - mit unserem Reporter über der Stadt Neues Bauknecht-Quartier Foto: Hans Blossey / www.blossey.eu / FUNKE Foto Services

Bottrop von oben - mit unserem Reporter über der Stadt Wiesenfläche Prosperpark und Reihenhaus-Wohnsiedlung Foto: Hans Blossey / www.blossey.eu / FUNKE Foto Services

Bottrop von oben - mit unserem Reporter über der Stadt Ortsansicht und Wohngebiet Ortsteil Kirchhellen Foto: Hans Blossey / www.blossey.eu / FUNKE Foto Services

Bottrop von oben - mit unserem Reporter über der Stadt Rathaus Stadtverwaltung, Saalbau Foto: Hans Blossey / www.blossey.eu / FUNKE Foto Services

Bottrop von oben - mit unserem Reporter über der Stadt Ostfriedhof Gräberfeld, Kleingärtnerverein Krähenbusch und Kleingartenverein Liesenfeld Foto: Hans Blossey / www.blossey.eu / FUNKE Foto Services

Bottrop von oben - mit unserem Reporter über der Stadt Halde Schöttelheide Bergehalde und Wandergebiet Köllnischer Wald Foto: Hans Blossey / www.blossey.eu / FUNKE Foto Services

Bottrop von oben - mit unserem Reporter über der Stadt Alpincenter Skihalle Foto: Hans Blossey / www.blossey.eu / FUNKE Foto Services

Bottrop von oben - mit unserem Reporter über der Stadt Autobahndreieck Bottrop, Autobahn A2 und Autobahn A31 Foto: Hans Blossey / www.blossey.eu / FUNKE Foto Services

Bottrop von oben - mit unserem Reporter über der Stadt Halde Haniel und Halde Schöttelheide Bergehalden und Wandergebiet Köllnischer Wald Foto: Hans Blossey / www.blossey.eu / FUNKE Foto Services

Bottrop von oben - mit unserem Reporter über der Stadt Ortsansicht und Wohngebiet Ortsteil Kirchhellen Foto: Hans Blossey / www.blossey.eu / FUNKE Foto Services

Bottrop von oben - mit unserem Reporter über der Stadt Innenstadt Foto: Hans Blossey / www.blossey.eu / FUNKE Foto Services

Bottrop von oben - mit unserem Reporter über der Stadt Halde Haniel und Halde Schöttelheide Foto: Hans Blossey / www.blossey.eu / FUNKE Foto Services

Bottrop von oben - mit unserem Reporter über der Stadt Innenstadt Foto: Hans Blossey / www.blossey.eu / FUNKE Foto Services

Bottrop von oben - mit unserem Reporter über der Stadt Wohngebiet Gartenstadt Welheim, Ortsteil Boy Foto: Hans Blossey / www.blossey.eu / FUNKE Foto Services

Bottrop von oben - mit unserem Reporter über der Stadt Alpincenter und Kokerei Foto: Hans Blossey / www.blossey.eu / FUNKE Foto Services

Bottrop von oben - mit unserem Reporter über der Stadt ArcelorMittal Bottrop und Zeche Prosper-Haniel Foto: imago/Hans Blossey

