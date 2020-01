Vandalismus Bottrop: Unbekannte zerstechen Autoreifen in Batenbrock

Bottrop. Unbekannte haben an der Alsenstraße Reifen zerstochen. Der Polizei liegen bereits drei Anzeigen vor. Sie sucht nun weitere Geschädigte und Zeugen

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Bottrop: Unbekannte zerstechen Autoreifen in Batenbrock

An der Alsenstraße in Batenbrock haben Unbekannte mehrere Reifen zerstochen. Die Taten ereigneten sich in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag. Das bestätigte die Polizei auf Nachfrage.

Inzwischen liegen den Ermittlern drei entsprechende Anzeigen vor, die Polizei hat die Schäden aufgenommen. Zudem gebe es aber Hinweis auf mindestens einen weiteren Fall, so Polizeisprecher Michael Franz. Er appelliert an mögliche weitere Geschädigte, sich bei der Polizei zu melden und Anzeige zu erstatten.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden

Außerdem sucht die Polizei nach Zeugen, die möglicherweise etwas beobachtet haben und entsprechende Hinweise geben können. Sie werden gebeten sich zu melden unter: 0800 2361 111