Unbekannte haben in Bottrop-Stadtmitte Ticketautomaten aufgebrochen. Die Polizei sucht nun Zeugen. (Symbolbild).

Bottrop. Unbekannte haben in der Tiefgarage am Berliner Platz zwei Ticketautomaten aufgebrochen. Es entstand hoher Sachschaden. Die Polizei sucht Zeugen.

Bottrop: Unbekannte stehlen Geld aus Parkticket-Automaten

In der Nacht zu Donnerstag haben Unbekannte zwei Ticketautomaten in der Park-Tiefgarage am Berliner Platz aufgebrochen. Die Täter stahlen daraus Bargeld, berichtet die Polizei.

An den Automaten entstand nach ersten Schätzungen ein Sachschaden in Höhe von 30.000 Euro. Die Täter flüchteten in unbekannte Richtung. Hinweise liegen bislang nicht vor.

Die Polizei bittet Zeugen, sich beim Kriminalkommissariat unter 0800 2361 111 zu melden.