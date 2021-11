Bottrop: Unbekannte hebt Geld mit gestohlener EC-Karte ab

Bottrop. In einem Bottroper Laden stiehlt ein Unbekannter eine Geldbörse. Mit der EC-Karte daraus hebt eine Frau Geld ab. Polizei zeigt Fahndungsbild.

Mit einem Foto sucht die Polizei jetzt nach einer Frau, die mit einer gestohlenen EC-Karte Geld abgehoben hat.

Entwendet wurde die Geldbörse samt der EC-Karte laut Polizei bereits am 6. August 2021 gegen 11 Uhr von einem Unbekannten in einer Netto-Filiale in Bottrop. Diebstahlopfer war eine Frau.

Die Polizei fragt: Wer kann Angaben zu dieser Verdächtigen machen? Foto: Polizei

Kurz darauf, gegen 13.25 Uhr, holte dann eine unbekannte Verdächtige mit dieser EC-Karte widerrechtlich Bargeld ab. Dabei handelte es sich nach Angaben der Polizei um einen vierstelligen Betrag.

Foto aus der Überwachungskamera

Von der Verdächtigen gibt es Fotos aus der Überwachungskamera, die jetzt zum Zweck der Fahndung veröffentlicht werden.

Die Polizei fragt: Wer kennt diese Frau? Zeugen, die Hinweise zu der Verdächtigen oder zur Tat geben können, bittet die Polizei, sich unter 0800 2361 111 zu melden.

