Bottrop: Unbekannte berauben Paketboten - Zeugen gesucht

Bottrop. Zwei Männer haben in Batenbrock einen Paketboten überfallen. Nun hofft die Polizei auf Zeugen, die möglicherweise etwas beobachtet haben.

Die Polizei sucht nach Zeugen für einen Raub an einem Paketboten. Die Tat ereignete sich am Freitagmorgen um 10.15 h an der Straße Mommkamp in Batenbrock. Dort war der Bote von zwei Männern angegangen worden.

Die Männer stießen den 50-Jährigen zur Seite und rissen ihm die beiden Pakete aus der Hand, die dieser gerade ausliefern wollte. Dann flüchteten die beiden etwa 18 Jahre alten Männer mit ihrer Beute über eine Wiese in Richtung Beckstraße.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden

Der eine Tatverdächtige war etwa 1,80 m groß und hatte braune Haut, der andere war etwa 1,70 m groß. Beide waren schwarz gekleidet und hatten schwarze Kappen auf. Zeugen werden gebeten, sich mit dem Regionalkommissariat in Verbindung zu setzen: 0800 2361 111.