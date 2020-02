Bottrop: Umweltschützer kritisieren Pläne für Sackers-Fläche

Der Bund für Umwelt und Naturschutz Bottrop (BUND), hat auf seinem letzten Treffen das geplante Bauvorhaben auf dem Sackers-Gelände auf dem Eigen diskutiert. Der BUND hat starke Bedenken gegen den Plan der Gastro & Soul Gruppe aus Hildesheim, auf dem Areal an der Kirchhellener Straße zwei Gastronomie-Betriebe zu errichten.

Mit Recht sei die Frage der Klimaverträglichkeit der vorgesehenen Bebauung zu stellen. Bisher liegen dazu keine Umweltgutachten vor. Geplant seien 155 Parkplätze für die erheblichen Besucherströme. „Dafür würde eine weitere für die Frischluftbildung notwendige Freiraumfläche geopfert werden“, so die BUND-Kritik. Das hätte mit Sicherheit negative Folgen für das Stadtklima.

Bebauung läge in unmittelbarer Nähe zum Naturschutzgebiet

Laut BUND bezeichnet der geologischem Dienst NRW den Boden als besonders schutzwürdig. Es handele sich um ein so genanntes „Anmoorgley“ das als Kohlenstoffsenke fungiert, zum Luftaustausch durch Verdunstung, auch für die Innenstadt beiträgt und nach seiner Versiegelung seine ökologischen Funktionen im Landschafts- und Naturhaushalt nicht mehr erfüllen kann.

Außerdem läge die Bebauung in unmittelbarer Nähe zum Naturschutzgebiet „Feuchtbiotopkomplex am Vorthbach“, zu Laichgebieten von Amphibien und Nistplätzen von Vögeln und zum angrenzenden Stadtwald. Der BUND kommt deshalb zu dem Schluss: „Den Zielsetzungen des ausgerufenen Klimanotstandes für die Stadt Bottrop entspricht das Vorhaben in der bisher geplanten Dimension keineswegs.“

Im Verfahren werden auch Auswirkungen auf Umwelt- und Klimaschutz geprüft

Zuletzt hatte der Planungsaussschuss den Weg frei gemacht und ein entsprechendes Planverfahren angestoßen. Das bedeutet noch nicht, dass dort nun auf jeden Fall gebaut werden darf. Auch die Folgen für Umwelt- und Klimaschutz werden in so einem Verfahren geprüft und müssen durch entsprechende Gutachten belegt werden.