Bottrop: Trauer um Banker und Ehrenamtler Werner Münstermann

Bottrop-Kirchhellen. Lange Jahre gehörte Werner Münstermann dem Vorstand der Volksbank und dem Vorstand der Caritas Bottrop an. Anfang August ist er gestorben.

Werner Münstermann begann 1996 seine ehrenamtliche Tätigkeit im Vorstand des Caritasverbandes für die Stadt Bottrop e. V. Seit 2007 war er stellvertretender Vorsitzender, diese Position hatte er bis zu seinem Ausscheiden Ende 2011 inne. Er erhielt aufgrund seiner außerordentlichen Verdienste das goldene Ehrenzeichen des Deutschen Caritasverbandes. In den 15 Jahren seiner Tätigkeit habe er dem Caritasverband durch seine fachliche Kompetenz, vor allem in finanziellen Fragen, zur Seite gestanden.

Werner Münstermann war schon mit 27 Jahren im Vorstand der Volksbank

Werner Münstermann gestaltete die Caritas Bottrop maßgeblich mit. In den Jahren seiner Vorstandstätigkeit zeichnete er u.a. mitverantwortlich für den Bau des Lorenz-Werthmann-Hauses und des Hauses St. Johannes in Kirchhellen. Der Caritasverband verliere „eine Persönlichkeit, die aus christlicher Verantwortung ihr Leben in den Dienst der Menschen stellte“.

Hauptberuflich war Werner Münstermann bereits mit 27 Jahren in den Vorstand der früheren Volksbank Kirchhellen berufen worden. 1990 fusionierten die Volksbanken Kirchhellen und Bottrop. Bis zum Eintritt in den Ruhestand Ende 2011 gehörte Münstermann dem Vorstand an. Sein ehrenamtliches Engagement erstreckte sich unter anderem auch auf das Waldpädagogische Zentrum.

