Bottrop: Tafel bittet dringend um weitere Weihnachtspäckchen

Bottrop. Seit vielen Jahren verteilt die Tafel Päckchen an Bedürftige. Diesmal fehlen jedoch noch viele Pakete. Die Tafel bittet dringend um Hilfe.

Die Weihnachtspäckchen-Aktion der Tafel hat ein massives Problem. Mitte Dezember will die Tafel die Bedürftigen in Bottrop beschenken, doch anders als in den vielen Jahren zuvor, fehlen noch Päckchen. Die Tafel wendet sich deshalb an die Bottroper und bittet noch einmal um Spenden für die Aktion.

Es ist eine Tradition. Schon seit vielen Jahren beschenkt die Tafel vor Weihnachten die Bedürftigen. Senioren, Kinder, Familien – alle Kunden der Tafel dürfen sich vor Weihnachten über ein Präsent freuen. Jedes Jahr verteile man rund 1200 Pakete, sagt der Tafel-Vorsitzende Dieter Kruse.

Mitte Dezember sollen die Päckchen an bedürftige Bottroper verteilt werden

Das Problem: In diesem Jahr laufe die Aktion sehr schleppend an. Mitte Dezember will die Tafel mit der Verteilung beginnen, bisher habe man jedoch wesentlich weniger Päckchen erhalten als sonst zu diesem Zeitpunkt in den Vorjahren. Bisher habe man vielleicht ein Fünftel der eigentlich benötigten Päckchen gesammelt, berichtet Kruse.

Er und seine Mitstreiterinnen und Mitstreiter bitten die Bottroper deshalb dringend, sich noch zu beteiligen und vielleicht auch ein Päckchen zu schnüren. Befüllt werden können die Pakete mit haltbaren Waren wie Süßigkeiten, Kosmetikartikeln, Konserven, Kaffee, Tee, Konfitüre oder Geflügelwurstwaren. Auch selbst gebackene Plätzchen oder ein kleines Geschenk können verpackt werden.

Viele Institutionen sammeln vor Weihnachten Spenden

Die Tafel bittet darum, keine gebrauchte Kleidung oder gebrauchtes Spielzeug und auch kein frisches Obst, Gemüse, Tabakwaren oder Alkohol zu verschenken. Jedes Päckchen sollte beschriftet sein mit der Info, für wen das Geschenk geeignet ist: Mann, Frau, Ehepaare ohne Kinder, Mädchen oder Jungen mit Altersangabe. Die Tafel sammelt die Pakete und packt auch selbst welche.

Warum es diesmal so schleppend läuft? Kruse weiß es nicht, seine Vermutung: „Anfangs waren wir die einzigen mit so einer Aktion. Inzwischen gibt es viele Stellen, die ähnliches machen. Und die meisten Menschen packen eben nur ein solches Päckchen.“ Auch OB Bernd Tischler sowie die Bottroper Abgeordneten in Bund und Land rufen zu Spenden auf. Traditionell sammeln auch die Ratsmitglieder vor der letzten Sitzung des Jahres für die Tafel.

Hier können die Päckchen für die Bottroper Tafel abgegeben werden

Die Päckchen können bis zum 10. Dezember bei der Tafel an der Gladbecker Straße 108/110 montags, mittwochs und freitags von 10 bis 15 Uhr und dienstags und donnerstags von 10 bis 14 Uhr abgegeben werden.

Weitere Annahmestellen sind der Kindergarten in Feldhausen auf der Bonhoefferstraße 8, in Kirchhellen die Orthopädie Schuhtechnik Flockert auf der Hauptstraße oder bei Tafel-Leiter Dieter Kruse in der Burgstraße 33 sowie in Grafenwald bei der Sparkasse an der Töpferstraße. In Alt-Bottrop können die Pakete zudem bei der Deutschen Bank am Pferdemarkt sowie bei den Sparkassenfilialen Boy und Fuhlenbrock abgegeben werden.

