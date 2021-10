Bottrop steht im Bundesfinale für den Nachhaltigkeitspreis

Der Nachhaltigkeitspreis wird am 3. Dezember in Düsseldorf vergeben.

Bottrop. Bottrop macht sich Hoffnungen auf den Deutschen Nachhaltigkeitspreis. Ins Finale hat es die Stadt mit ihrer Bewerbung schon mal geschafft.

Bottrop ist eine der nachhaltigsten Städte Deutschlands. Im Wettbewerb des Deutschen Nachhaltigkeitspreises für Städte und Gemeinden 2022 ist Bottrop als eine der Finalisten-Städte nominiert.

Schon 2013 hat Bottrop den Sonderpreis des Deutschen Nachhaltigkeitspreises für das Modell der „Innovation City“ erhalten. Der deutsche Nachhaltigkeitspreis ist eine nationale Auszeichnung für Spitzenleistungen der Nachhaltigkeit in Wirtschaft, Kommunen und Forschung. Mit acht Wettbewerben und mehr als 1000 Bewerbungen ist der Preis der größte seiner Art in Europa. Die Auszeichnung wird von der Stiftung Deutscher Nachhaltigkeitspreis in Zusammenarbeit mit der Bundesregierung, kommunalen Spitzenverbänden, Wirtschaftsvereinigungen, zivilgesellschaftlichen Organisationen und Forschungseinrichtungen vergeben.

Lesen Sie auch weitere Nachrichten aus Bottrop:

Lob bei der Nominierung für nachhaltige Stadtentwicklung

Um am Wettbewerb teilzunehmen, konnten Kommunen über einen Online-Fragebogen ihre Strategien und Maßnahmen darstellen. Bottrop bewarb sich unter anderem mit dem Megaprojekt „Freiheit Emscher“, dem Bau einer Biogasanlage, der energetischen Sanierung des Rathauses, dem Elektromobilitätskonzept und dem Ausbau einer elektro-betriebenen Buslinie.

Bottrop wurde bei der Nominierung für das Bundesfinale insbesondere für seine Vorreiterrolle in nachhaltiger und klimagerechter Stadtentwicklung gelobt. Weiteres Lob gab es für den Bringdienst „Louise“ und die „Klimaschutzkitas“, in denen Kinder ein erstes Gefühl für Nachhaltigkeit entwickeln. Als Bildungsstandort direkt am Gewässer trägt das „Blaue Klassenzimmer“ dazu bei, den Nachwuchs für Themen wie Umwelt- und Naturschutz zu begeistern. Lernen im Grünen ermöglicht ein „Grünes Klassenzimmer“.

Preisverleihung am 3. Dezember in Düsseldorf

„Die Nennung der Stadt Bottrop als eine der finalen Städte des Wettbewerbs erfüllt mich mit Stolz“, so Oberbürgermeister Bernd Tischler. „Hoffentlich setzen wir uns am Ende gegen die Mitbewerber durch, damit alle Projekte, Maßnahmen und Akteur:innen für Ihre Arbeit belohnt werden“. Die Preisverleihung mit der Verkündung des Gewinners des Wettbewerbs findet am 3. Dezember im Rahmen des Deutschen Nachhaltigkeitstages in Düsseldorf statt.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Bottrop