Fast zwei Stunden klassische Musik, ganz ohne Moderation, bekamen die Zuhörer in der Liebfrauenkirche am Nordring geboten. Der Städtische Musikverein präsentierte zusammen mit dem Folkwang Kammerorchester Essen unter der Leitung von Friedrich Storfinger Teil 1 und 4 des Weihnachtsoratoriums von Johann Sebastian Bach und die „Missa in tempore belli“, also die Messe in Kriegszeiten, von Joseph Haydn. Die ist auch als Paukenmesse bekannt, weil Haydn im letzten Part diese Instrumente als stilistisches Mittel einsetzte, um den Trommelwirbel und das Feuer der vorrückenden napoleonischen Armee zu vertonen.

Aber auch Trompeten und Streicher waren dank des Kammerorchesters Folkwang zu hören, das den Gesang des Chors am Sonntagabend kongenial ergänzte. Lediglich die auf dem Programm angekündigte Orgel war nicht vertreten. Das mag an der Turmsanierung der Kirche liegen. Es tat dem eindrucksvollen Klangbild, das Orchester und Chor boten, jedoch keinen Abbruch.

Solisten des Chores stellen ihre hohe stimmliche Qualität unter Beweis

Etwa zwei Drittel der Bankreihen in der neugotischen Kirche waren besetzt. Auch Bernd Tischler, in seinem Amt als Oberbürgermeister traditionsgemäß auch der erste Vorsitzende des Musikvereins, saß im Publikum und genoss als Privatmann die musikalische Darbietung. Einige Zuhörer verließen zwischendurch das Konzert. Das lag wohl mehr an den harten Kirchenbänken als an der musikalischen Darbietung. Denn schon im ersten Abschnitt des Konzerts, dem ersten Teil aus Bachs Weihnachtsoratorium, stellten die Solisten des Chores ihre hohe stimmliche Qualität unter Beweis.

Als Evangelist sang Tenor Arno Bovensmann mit viel Timbre. In der Alt-Arie „Bereite dich, Zion“ glänzte Esther Borghorst und in der Bass-Arie „Großer Herr, starker König“ Matthias Sprekelmeyer. Die entsprechende Sopran-Arie „Flößt, mein Heiland“ war dann, schwingungsreich und koloriert gesungen von Judith Hoff, im vierten Teil des Oratoriums zu hören.

Am Ende gab es Jubelrufe und stehenden Beifall

Das ganze Weihnachtsoratorium von Bach basiert eigentlich auf weltlichen Kantaten aus den Jahren 1733 und 1734. Der Text aus den Evangelien wurde eigens für Bachs Neukomposition umgeschrieben. Heute ist es kaum vorstellbar, dass solche komplexen Musikwerke in den Gottesdiensten gespielt wurden.

In den Chorälen der Kantate konnte auch der Gesamtchor dank stimmlicher Homogenität, tonaler Sicherheit und nuanciertem Gesang überzeugen. In Haydns „Messe in Kriegszeiten“ kam noch einmal die Arbeit des Kammerorchesters zur Geltung, die filigran mit Klarinetten- und Hornstimmen und druckvoll mit den Pauken Haydns Komposition zum Leben erweckten.

Auch in der Missa, die der Musikverein zuletzt 1992 aufführte, konnten wieder Chor und Solosänger ihr Können zeigen. Besonders beim Agnus Dei, als alle Solistimmlagen und Chor noch einmal ein abschließendes, durch die Pauken unterstütztes, ziemlich kräftiges Stimmbild erzeugten. Dafür gab es verdienten Applaus und Jubelrufe sowie stehenden Beifall für die Solisten.