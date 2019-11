Bottrop: Stadt hofft auf mehr Geld fürs Quadrat

Es könnte sein, dass die Stadt doch nicht ganz auf den Mehrkosten für die Erweiterung des Museums Quadrat sitzen bleibt. Die belaufen sich, wie kürzlich berichtet, auf rund drei Millionen Euro, also etwa zehn Prozent über dem ursprünglichen Kostenvolumen. Das verkündete Willi Loeven gestern Abend im Kulturausschuss. Zwar gab sich der Kämmerer und Kulturdezernent vorsichtig zurückhaltend, konnte - oder wollte - noch keine Details nennen, aber immerhin: „Ich bin zuversichtlich, dass einige der Förderer sich an den Mehrkosten beteiligen.“ Damit könnte der Anteil der Stadt, die kürzlich die Übernahme dieser Summe beschlossen hatte, abgefedert werden.

Richtfest am Kulturzentrum - Haldentheater kann stattfinden

Gute Nachrichten auch vom Bauprojekt Kulturzentrum. Dort hat die Hochbauphase begonnen und Loeven verkündete den 11. Dezember als Richtfesttermin. „Wir rechnen mit der Fertigstellung der Erweiterung im Sommer 2020“, so Kulturamtsleiter Andreas Kind. Und die Nachricht, dass das Sommertheater auf der Halde Haniel stattfinden kann, war so neu, dass sie noch nicht einmal Eingang in die Ausschussvorlage gefunden hatte. Der Vorverkauf soll vor Weihnachten beginnen.