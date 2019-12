Bottrop: SPD-Vorsitzende freut sich über neue Parteispitze

Bottrop. Sonja Voßbeck macht aus ihrer Ablehnung der Groko kein Hehl. Vorgezogene Neuwahlen würde aber auch die Bottroper SPD-Vorsitzende nicht begrüßen.

Das neue Führungsduo der alten SPD steht seit Samstag fest: Mit Norbert Walter-Borjans und Saskia Esken werden nun zwei dezidierte Gegner der Berliner großen Koalition (Groko) die Parteispitze übernehmen. Eine Wahl, die auch Sonja Voßbeck favorisiert hat. Daraus macht die Vorsitzende des SPD-Unterbezirks Bottrop auch kein Hehl. „Ich freue mich über das neue Duo an der Spitze, ich habe die beiden selbst gewählt“, so Voßbeck gegenüber der WAZ. Ob damit, wie von vielen befürchtet und ebenso vielen heimlich erhofft, ein Ende der Groko naht, darüber mag die Bottroperin, die als Delegierte am nächsten Wochenende am SPD-Bundesparteitag teilnehmen wird, sich nicht dezidiert äußern.