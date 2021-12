Bottrop: So laufen die Impfungen – hier gibt’s noch Termine

Bottrop. Das Impfgeschehen hat deutlich an Fahrt aufgenommen. Tausende Termine im Dezember sind bereits vergeben, aber es sind auch noch welche frei.

Über 22.600 Booster-Impfungen sind in Bottrop bislang gesetzt worden, das heißt, mehr als ein Viertel der Geimpften hat sich bereits die dritte Dosis abgeholt. In Gesamt-NRW liegt diese Quote bei nur gut 18 Prozent. Für den Dezember wurden für das Impfzentrum am Südring, die Impfstellen im ehemaligen Prisma und in der Kulturkirche sowie im Knappschaftskrankenhaus bislang mehr als 14.500 Termine vergeben. Rund 700 Menschen impft das Impfzentrum derzeit täglich, je 250 weitere die beiden Impfstellen.

Während das Knappschaftskrankenhaus, das 200 Booster-Impfungen am Tag anbietet, schnell ausgebucht war, sind für die städtischen Impf-Orte auch noch kurzfristig Termine zu bekommen über die Homepage der Stadt. Und auch das Krankenhaus legt nach: Je 500 Termine sind am Montag für die Wochenenden 11. und 12. Dezember sowie 18. und 19. Dezember zusätzlich freigeschaltet worden – allerdings nur für die dritte Impfung.

„Bis Ende Dezember sind 40.000 bis 50.000 Bottroper geboostert“

Auch bei den Ärzten hat die Impf-Geschwindigkeit deutlich zugenommen. 1600, 2400, 3900, 5400: Das sind die Impfzahlen der vergangenen vier Wochen bei den niedergelassenen Ärzten. Rechnet man all dies zusammen, ist Impfzentrumsleiter Michael Althammer optimistisch, Ende Januar den Großteil der Booster-Impfungen abgearbeitet zu haben.

„Mit den Hochrechnungen der Ärzte haben wir bis Ende Dezember bereits 40.000 bis 50.000 Menschen in Bottrop geboostert“, so Michael Althammer. Das wäre rund die Hälfte aller zweifach geimpften Bottroper. Wer noch keinen Termin hat, kann ihn unterwww.bottrop.de/impfung online vereinbaren. Das Impfzentrum kann auch ohne Termin besucht werden – dann aber mit Wartezeit.

