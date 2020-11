Bottrop setzt orangefarbene Zeichen gegen Gewalt an Frauen

Bottrop. Das Frauenzentrum Courage lässt das Bottroper Rathaus orange leuchten. Darum beteiligt sich der Verein an der UN-Kampagne „Orange The World“.

Die Farbe Orange kann umarmend sein wie ein wärmendes Kaminfeuer. Und sie kann eine grelle Signalwirkung haben. Im Rahmen der UN-Kampagne „Orange The World“ soll sie weltweit Aufmerksamkeit erregen für das Thema Gewalt gegen Frauen und Mädchen. In diesem Jahr werden in diesem Sinne auf Initiative des Frauenzentrums Courage e. V . erstmals auch in Bottrop orangefarbene Zeichen gesetzt. Los geht es am Mittwoch.

Das sichtbarste Signal dürfte dann vom Rathaus ausgehen, das in Orange erstrahlen soll. Aber auch in der Innenstadt verteilte Poster in dieser Farbe, Banner, Dekorations- und Kleidungsstücke bis hin zum Mundschutz dürften den Bottropern im Aktionszeitraum immer wieder ins Auge fallen. Der erstreckt sich vom 25. November, dem „Internationalen Tag gegen Gewalt an Frauen und Mädchen“, bis zum 10. Dezember, dem „Internationalen Tag der Menschenrechte“.

Breites Bottroper Bündnis unterstützt die Aktion „Orange The World“

Ein breites Bündnis habe sich zur Unterstützung der Aktion bereits auf die Beine stellen lassen, berichtet Margret Kemper von Courage - und zählt als Teilnehmer auf: „Kindergärten, Parteien, Schulen, das Caritas-Kinderdorf, Einzelhändler, Cafés, Apotheken, Bäcker.“ Kontakte gebe es etwa auch zur evangelischen und katholischen Kirche. So sei in einer Schule geplant, alle Lehrer mit orangefarbenen Alltagsmasken auszustatten. „Eine Schule möchte Mandarinen verteilen“, erzählt Kutz - um sich das Thema gewissermaßen einzuverleiben. Hier wird gebastelt, dort werden Poster aufgehängt mit Slogans wie „Häusliche Gewalt ist nicht privat“. Das soll durchaus auch als Aufforderung zu verstehen sein, nicht wegzugucken. Kemper: „Es geht auch um Zivilcourage, darum, das Bewusstsein zu schärfen.“

Beteiligen sollen sich an „Orange The World“ zudem möglichst viele Bürger, indem sie mit der Farbe Orange im Aktionszeitraum gegen Gewalt Partei ergreifen. Das kann zum Beispiel über ein entsprechend beleuchtetes Fenster gehen - oder ganz einfach mit dem Griff zum orangefarbenen Schal.

Beratungsanfragen sind im Frauenzentrum Courage zuletzt angestiegen

Dass das Frauenzentrum sich erstmals an der Kampagne beteiligt, habe mit dem Corona-Jahr zu tun, sagt Beraterin Margret Kemper: „Im Bereich der Öffentlichkeitsarbeit und Prävention sind in diesem Jahr viele Dinge gar nicht möglich.“ Mit „Orange The World“ hofft das Beraterinnen-Team nun, viel öffentliche Präsenz zu erreichen. Aufklären und sensibilisieren wollen die Fachfrauen in den zwei Aktionswochen rund um die Themen Stalking, digitale Gewalt, sexuelle Übergriffe und häusliche Gewalt.

Hat letztere durch Corona zugenommen? „Während des Lockdowns im Frühjahr haben wir keine Zunahme festgestellt von häuslicher Gewalt mit Polizeieinsätzen“, berichtet Margret Kemper. „Aber wir haben wesentlich mehr Anfragen zu häuslicher Gewalt ohne Polizeieinsatz“, ergänzt ihre Kollegin Ute Speier-Lemm. „Die Beratungsanfragen sind in den letzten drei Monaten sehr angestiegen, häufig mit den Themen Beziehungsprobleme und Trennungswünsche“, sagt auch Beraterin Silke Kutz. „Das ist ein Zeichen dafür, dass der Lockdown und die Corona-Zeit in Familien zu Schwierigkeiten führt.“

Unterstützung von Oberbürgermeister Bernd Tischler

Oberbürgermeister Bernd Tischler begrüßt die Aktion „Orange The World“ in Bottrop. „Gerade in Zeiten des Zuhausebleibens zur Bekämpfung der Corona-Pandemie steigt das Risiko für häusliche Gewalt . Daher ist es unbedingt erforderlich, sich entschieden gegen sämtliche Formen von Gewalt zu positionieren“, so Tischler. Außerdem sei wichtig, dass Mädchen und Frauen Anlaufstellen kennen, die ihnen behilflich sein können, wenn ihnen Gewalt widerfahre. „Die Kampagne leistet dazu einen großen Beitrag.“